الرياضية: بونيفاس يوافق على الانضمام للنصر.. وتشابي ألونسو يعلق

الثلاثاء، 28 يناير 2025 - 20:19

كتب : FilGoal

فيكتور بونيفاس لاعب نيجيريا وليفركوزن

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن النيجيري فيكتور بونيفاس مهاجم باير ليفركوزن وافق على الانتقال إلى النصر السعودي هذا الشتاء.

بونيفاس غاب عن تدريبات فريقه يوم الثلاثاء بسبب مفاوضاته مع النصر السعودي، حسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا.

وأوضح تقرير الرياضية أن هناك مفاوضات مكثفة بين إدارة النصر وناديه الألماني في الوقت الحالي لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

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وأضاف التقرير أن بونيفاس سيوقع على عقد لمدة 4 مواسم مع النصر، في حالة إتمام المفاوضات بنجاح.

قبل ذلك، قال مدربه تشابي ألونسو للصحفيين: "رحيل بونيفاس إلى النصر؟ هناك مناقشات مع النادي ونحن بحاجة إلى الانتظار. نحن نستعد لمواجهة سبارتا براج بدون بونيفاس".

وأضاف "إنها المباراة الأخيرة في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا وهذا هو تركيزنا".

وارتبط اسم المهاجم النيجيري بالانتقال إلى النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح التقرير أن إدارة ليفركوزن أبلغت مراسل سكاي أن بونيفاس تغيب عن مران الثلاثاء لأنه في محادثات بشأن مستقبله.

ليفركوزن لم يحدد اسم النادي الذي يتفاوض مع الدولي النيجيري، لكن سكاي كشفت أن اللاعب في مفاوضات مع النصر.

وأضاف التقرير أن احتمالات انتقاله إلى الدوري السعودي قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية كبيرة.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية يوم الاثنين المقبل، 3 فبراير المقبل.

المهاجم النيجيري لعب 15 مباراة فقط هذا الموسم مع ليفركوزن في مختلف المسابقات بسبب تعرضه لعدة إصابات.

وسجل البالغ من العمر 24 عاما 8 أهداف وصنع 1.

فيكتور بونيفاس النصر باير ليفركوزن
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