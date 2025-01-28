تقرير: نيمار يرغب في العودة إلى أوروبا الموسم المقبل

يخطط البرازيلي نيمار للعودة مجددا للعب في أوروبا مستقبلاً.

نيمار النادي : لاعب حر سانتوس الهلال

وكشف فلوريان بلاتينبيرج الصحفي في سكاي سبورت عن أن نيمار سينضم إلى سانتوس البرازيلي لمدة 6 أشهر فقط.

وأشار إلى أن نيمار خطط للعودة مجددا إلى أوروبا بعد نهاية فترته مع نادي سانتوس البرازيلي.

وسيُجري نيمار الكشف الطبي تمهيدا للانضمام رسميا إلى سانتوس هذا الأسبوع.

ونشر نيمار صورة عبر حسابه على انستجرام أثناء جمع حقائبه تمهيدا للسفر إلى البرازيل.

وأعلن الهلال اليوم الثلاثاء، فسخ عقد نجمه البرازيلي نيمار بعد مرور عام ونصف على انضمامه لصفوف الفريق.

وكتب الهلال عبر حساباته الرسمية: "الهلال ونيمار يتفقان على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، شكرًا نيمار وبالتوفيق."

ويرغب نيمار في العودة للمنتخب البرازيلي والمشاركة في كأس العالم 2026.

نيمار الذي انتقل إلى الهلال في صيف 2023 لعب 7 مباريات فقط بقميص الفريق، ولم يسجل سوى هدف وحيد.

وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2023.

وبدأ نيمار مسيرته في سانتوس ثم انتقل إلى برشلونة في صيف 2013، وقضى معه 4 سنوات.

بعد ذلك انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2017 كأغلى لاعب في تاريخ الكرة، بكسر الشرط الجزائي المقدر بـ 222 مليون يورو.

وحدد نيمار وفقا لـ صحيفة دياريو دي بيتشي البرازيلية ذاته يوم 5 فبراير ليخوض فيه مباراته الأولى مع سانتوس بعد العودة إليه، لأنه يوافق عيد ميلاد نيمار الثالث والثلاثين.