سكاي: ميلان يخطط لصفقة جديدة من الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 28 يناير 2025 - 20:00

كتب : FilGoal

إمبولي ضد ميلان

يخطط نادي ميلان الإيطالي للتعاقد مع لاعب جديد من الدوري الإنجليزي بعد التعاقد مع كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي.

ويسعى ميلان لضم البرتغالي جواو فيليكس لاعب تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب سكاي سبورت فإن ميلان مهتم بالتعاقد مع جواو فليكس خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وأوضحت التقارير أن ميلان سيحاول ضم جواو فيليكس حتى اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

Joao Felix after signing for the Blues for the second time

جواو فيليكس انضم إلى تشيلسي في البداية معارا من أتليتكو مدريد قبل أن ينتقل لصفوف البلوز بشكل دائم في صيف 2024.

وشارك فيليكس مع تشيلسي خلال الموسم الحالي في 20 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع هدفين.

وبشكل عام صاحب الـ25 عاما لعب 40 مباراة مع تشيلسي وسجل 11 هدفا وصنع هدفين.

جواو فليكس ميلان تشيلسي
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