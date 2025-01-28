سكاي: ميلان يخطط لصفقة جديدة من الدوري الإنجليزي
الثلاثاء، 28 يناير 2025 - 20:00
كتب : FilGoal
يخطط نادي ميلان الإيطالي للتعاقد مع لاعب جديد من الدوري الإنجليزي بعد التعاقد مع كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي.
جواو فيليكس
النادي : تشيلسي
ويسعى ميلان لضم البرتغالي جواو فيليكس لاعب تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وبحسب سكاي سبورت فإن ميلان مهتم بالتعاقد مع جواو فليكس خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأوضحت التقارير أن ميلان سيحاول ضم جواو فيليكس حتى اليوم الأخير من سوق الانتقالات.
جواو فيليكس انضم إلى تشيلسي في البداية معارا من أتليتكو مدريد قبل أن ينتقل لصفوف البلوز بشكل دائم في صيف 2024.
وشارك فيليكس مع تشيلسي خلال الموسم الحالي في 20 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع هدفين.
وبشكل عام صاحب الـ25 عاما لعب 40 مباراة مع تشيلسي وسجل 11 هدفا وصنع هدفين.
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