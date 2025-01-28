أمين عمر ومعروف في معسكر إعدادي لحكام كأس العالم 2026

انتظم الحكمان الدوليان أمين عمر ومحمد معروف في المعسكر الإعدادي للحكام المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2026، حسبما أوضح اتحاد الكرة المصري في بيان.

ويقام المعسكر بالإمارات تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويمتد المعسكر حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 حكما.

وسبق وشارك الحكم الدولي محمود عاشور في معسكر حكام تقنية الفيديو المرشحين لكأس العالم في معسكر سابق.

وأقيم المعسكر الذي تواجد فيه عاشور في الدوحة خلال الفترة من 19 حتى 21 يناير الجاري.

يذكر أن فيفا اختار الثلاثي الدولي المصري أمين عمر "حكم ساحة" ومحمد معروف "حكم ساحة" ومحمود عاشور "حكم تقنية فيديو" ضمن قائمة الحكام المرشحين للظهور في كأس العالم 2026.

وتقام النسخة المقبلة لكأس العالم في صيف 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.