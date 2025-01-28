الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الزمالك مع شكشك

الثلاثاء، 28 يناير 2025 - 19:23

كتب : حامد وجدي

مصطفى شكشك - حسين الشحات - الأهلي - إنبي

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد مع مصطفى شكشك لاعب وسط إنبي.

وترددت أنباء عن رغبة الزمالك في التعاقد مع شكشك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال أيمن الشريعي رئيس إنبي لـFilGoal.com: "لا توجد مفاوضات رسمية من الزمالك للتعاقد مع مصطفى شكشك. الأمر مجرد حديث من بعض وكلاء اللاعبين".

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وأضاف "لن نبيع أي لاعب من الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ولكن سنفتح الباب أمام ذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال تلقي عروضا مناسبة".

شكشك صاحب الـ24 عاما أحد أبناء قطاع الناشئين في نادي إنبي ويلعب للفريق الأول منذ 2020.

ولعب شكشك 112 مباراة مع إنبي وسجل 3 أهداف وصنع 6 آخرين بجميع المسابقات.

يذكر أن الزمالك اعلن قطع إعارة زياد كمال منذ أيام وعاد إلى صفوف إنبي.

وقطع الزمالك إعارة زياد كمال وعودته إلى إنبي بعد توقيعه على مخالصة مالية وحصوله على مستحقاته المتأخرة.

ووقع زياد كمال على مخالصة مالية بعد حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى نادي الزمالك لقطع إعارته.

وكان الزمالك قد اتفق مع إنبي من قبل على الأمور المالية وعلى صيغة لإنهاء الإعارة.

ولعب زياد كمال 20 مباراة منذ الانتقال إلى الزمالك ولم يصنع أو يسجل خلالها.

وأسهم اللاعب في تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي.

ولعب زياد كمال مع إنبي ضد المصري في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وحل لاعب الوسط بديلا في الدقيقة 55 بدلا من محمد سمير، وتلقى بطاقة صفراء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وخسر إنبي بهدفين مقابل هدف من المصري.

مصطفى شكشك الزمالك إنبي
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