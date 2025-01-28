وكيل كولر: كوتيسا بين ثلاثة لاعبين مهتمين بضمهم.. ولم نتقدم بعرض رسمي

نفى دينو لامبرتي وكيل مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، التقدم بعرض رسمي من أجل التعاقد مع ديريك كوتيسا مهاجم سيرفيت السويسري.

ويعد كوتيسا أحد أهداف الأهلي للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال دينو لامبرتي وكيل مارسيل كولر عبر صحيفة tdg السويسرية: "ديريك كوتيسا هو أحد اللاعبين أو الثلاثة الذين يثيرون اهتمامنا بالفعل".

وأوضح "لكن لا توجد اتصالات محددة معه أو مع سيرفيت حتى الآن ولم يتم تقديم أي عرض".

ويرتبط كوتيسا بتعاقد مع فريق سيرفيت حتى نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لمجلة كورنر السويسرية فإن الأهلي قد تقدم عرضا لسيرفيت مقابل 350 ألف فرانك سويسري للحصول على خدمات ديريك كوتيسا ولكن ريني فايلر المدير الرياضي للفريق رفض ويرى أن العرض المالي ضعيف.

لكن نفى دينو لامبرتي ذلك مؤكدا عن الاهتمام بالتعاقد مع اللاعب دون تقديم عروض رسمية.

وخاض كوتيسا صاحب الأصول الأنجولية مباراة واحدة مع منتخب سويسرا العام الماضي.

وكشف وكيل اللاعب أن الأهلي بين الأندية المهتمة بضم اللاعب لكنه سيبقى في فريقه السويسري بنسبة 99% حتى نهاية الموسم الجاري.

وارتدى الجناح صاحب الـ 27 عاما قمصان فرق سيرفيت وسانت جالين في سويسرا وريمس في فرنسا وزولته فارجيم في بلجيكا.

ويلعب الجناح الأيسر منذ 2022 لفريق سيريفيت.

وخاض الموسم الجاري 26 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 2، وينتهي تعاقده مع الفريق السويسري بنهاية الموسم.

وأعلن الأهلي ضم الثلاثي: أحمد رضا من بتروجت ونتيس جراديشار من فيهرفار المجري ومصطفى العش من زد.