تقرير: لاعب برشلونة الشاب ينضم إلى اتحاد جدة هذا الأسبوع

كشفت شبكة ESPN عن اقتراب انضمام أوناي هيرنانديز لاعب برشلونة الشاب إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

وأوضح التقرير أن اللاعب صاحب الـ20 عاما سيطير إلى مدينة جدة السعودية هذا الأسبوع تمهيدا لإنهاء إجراءات انضمامه لاتحاد جدة.

وأشارت إلى أن تكلفة انتقال اللاعب إلى اتحاد جدة ستصل إلى 4.5 مليون يورو، مع حصول برشلونة على 500 ألف يورو كإضافات محتملة.

ولعب هيرنانديز هذا الموسم ضمن فريق رديف برشلونة وسجل 9 أهداف في 20 مباراة في الدرجة الثالثة الإسبانية.

وينتهي عقد اللاعب الشاب في الصيف المقبل، وكان برشلونة منفتحا على تجديد عقد اللاعب إلى أن تواجد عدد كبير من اللاعبين في نفس مكانه بالفريق الأول أدى إلى اختياره الانتقال إلى تجربة أخرى.

ويضم الفريق الأول لاعبين في نفس مركز أوناي هيرنانديز مثل داني أولمو وبيدري وجافي.

وأشارت الشبكة إلى أن رامون بلانيس المدير الرياضي للاتحاد، الذي شغل منصبًا مشابهًا سابقًا في برشلونة، لعب دورا مهما في إقناع هيرنانديز بالانضمام إلى اتحاد جدة.

ويقود اتحاد جدة المدرب الفرنسي لوران بلان، فيما يضم الفريق نجوما مثل كريم بنزيمة، ونجولو كانتي، وفابينو.

ويتقاسم اتحاد جدة صدارة الدوري السعودي مع الهلال برصيد 43 نقطة من 17 مباراة.

وأوضحت ESPN إلى أن انتقال هيرنانديز إلى السعودية سيمنح لبرشلونة قوة في يناير للتفاوض مع ماركوس راشفورد للانضمام للفريق حتى لو على سبيل الإعارة.

وارتبط عدد من اللاعبين بالانتقال لفرق أخرى مثل إريك جارسيا، وإنسو فاتي، وأندريس كريستنسين، ولكن تمسك هانز فليك المدير الفني للفريق بـ جارسيا، فيما لا يرغب فاتي في الرحيل عن برشلونة.

ويغيب كريستنسين لمدة 3 أسابيع أخرى بعد إصابته في السمانة

كما كشف التقرير عن لاعبين آخرين سيرحلون عن الفريق على غرار هيرنانديز مثل باو بريم الذي بات قريبا من الانتقال إلى السد القطري.

وبسؤال هانز فليك المدير الفني عن إمكانية إجراء تعاقدات جديدة للفريق في يناير، رد: "ليس سهلا على النادي، وقلت سابقا بأنني سعيد مع الفريق الحالي وبالأجواء وجودة اللاعبين التي نملكها، ونستطيع أن ننجح بالفريق الحالي".