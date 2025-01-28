كرة يد - سيدات الأهلي تتأهلن إلى نصف نهائي كأس مصر بالفوز على الزمالك

تأهل فريق سيدات الأهلي لكرة اليد إلى نصف نهائي كأس مصر بعد التغلب على الزمالك.

وانتهى اللقاء الذي أقيم على صالة حسن مصطفى بفوز سيدات الأهلي بنتيجة 27-21.

وكان الشوط الأول متكافئا بين الفريقين، وحسمته سيدات الأهلي في الثواني الأخيرة بنتيجة 10-9.

وتفوقت سيدات الأهلي بصورة كبيرة في الشوط الثاني ووسعن الفارق إلى ستة أهداف في النهاية.

وشهد الشوط الثاني من اللقاء إصابة مريم عمر لاعبة الزمالك، كما تعرضت سهيلة خالد لاعبة الزمالك أيضا للإصابة في نهاية اللقاء.

وينتظر فريق سيدات الأهلي المتأهل من مواجهة البنك الأهلي ضد سبورتنج.

وكان الزمالك قد تغلب على المعادي في ثمن النهائي قبل مواجهة الأهلي.

أما الأهلي فيلعب مباراته الأولى بعد تأهله هو وسبورتنج والشمس مباشرة إلى ربع النهائي.

ويعتبر فريق سيدات الأهلي حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر بعد التغلب على الزمالك في النهائي.