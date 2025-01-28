في الجول يكشف القصة الكاملة لـ استفسار بيراميدز عن مشاركة جراديشار.. وموقف الأهلي واتحاد الكرة

أصبحت المشاركة الأولى لـنيتس جراديشار المهاجم السلوفيني الجديد للنادي الأهلي محل مناقشات كثيرة في الساعات الأخيرة رغم تألقه ضد بيراميدز.

يأتي ذلك بعد استفسار مقدم من بيراميدز إلى رابطة الأندية عن قانونية مشاركة نيتس جراديشار رفقة الأهلي ضدهم، رغم تواجد اسمه على ذمة نادي فهيرفار في نظام التعاقدات الخاص بـ فيفا "TMS" حسب شكواهم.

الأمر الذي لا يعترف به النادي الأهلي الذي يؤكد صحة موقفه بعد استيفاء كافة شروط قيد اللاعب والحصول على البطاقة الدولية و"كارنيه اتحاد الكرة" الخاص باللاعب، ما يجعل مشاركته قانونية بشكل كامل في رأيهم.

FilGoal.com تواصل مع كافة الأطراف ليصل إلى القصة الكاملة، وإليكم موقف الأطراف الثلاثة.

موقف بيراميدز

بيراميدز أرسل ثلاثة خطابات إلى ثلاث جهات مختلفة.

الاستفسار الأول: موجه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بصفته المسؤول عن نظام تسجيل اللاعبين “TMS” وذلك ليستفسر عن حقيقة وتوقيتات انتقال اللاعب من فهيرفار إلى الأهلي.

الاستفسار الثاني: موجه إلى اتحاد الكرة المصري، وذلك للاستفسار عن موقفه من منح الأهلي "كارنيه" اللاعب دون قبول تسجيل اسمه على نظام “TMS” أولا.

الاستفسار الثالث: موجه إلى رابطة الأندية بصفتها المشرفة على مسابقة الدوري، وذلك لطلب التحقيق حول مشاركة اللاعب وفي انتظار رد "فيفا" مما قد يغيير من نتيجة المباراة في رأيهم.

موقف اتحاد الكرة

اتحاد الكرة من جهته، يرى إن قيد اللاعب سليم، إذ أن بطاقة اللاعب الدولية وصلت قبل وصوله نفسه إلى مصر، كما دفع الأهلي رسوم قيده وتسلم "كارنيه" اللاعب، ومن ثم فإن مشاركته أمام بيراميدز قانونية.

من جهة أخرى، حول اتحاد الكرة شكوى بيراميدز إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بصفته الجهة المنوطة بذلك، إذ تخاطب الأندية، الاتحاد الدولي من خلال الاتحادات المحلية التابعة لها.

اتحاد الكرة يرى إن مشاركة اللاعب قانونية، لكن بتحويل الشكوى إلى الاتحاد الدولي، أصبح "فيفا" هو المنوط بالفصل في الأمر، وإن كان هناك خطأ إجرائي أم لا وما يترتب عن ذلك الخطأ -إن وجد- سواء ببقاء الأمر على ما هو عليه أو تغيير نتيجة المباراة.

موقف الأهلي

الأهلي هو الطرف الثالث في الأزمة، والذي يرى إنه استوفى كافة إجراءات قيد اللاعب، لذلك لا علاقة له بالأمر.

مصدر من الأهلي قال لـFilGoal.com: "مشاركة نيتس جراديشار أمام بيراميدز صحيحة ولا علاقة لنا بأي شيء، لم يخاطبنا أحد بشأن مشاركته من الأساس".

وأضاف "اللاعب شارك أمام بيراميدز بعد قيده عبر نظام TMS بعد دفع نسبة اتحاد الكرة من قيمة التعاقد واستخراج كارنيه المباريات الذي قام الحكم بمراجعته قبل اللقاء. بطاقة اللاعب الدولية وصلت قبل وصوله القاهرة".

وانتقل جراديشار إلى الأهلي قادما من فهيرفار وفي مشاركته الأولى سجل هدف التعادل للأحمر ضد بيراميدز في مباراة انتهت بهدفين لكل فريق.

وكان الأهلي قد تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق على استاد القاهرة يوم الأحد الماضي، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

المهاجم السلوفيني شارك بديلا رفقة الأهلي مع بداية الشوط الثاني، إذ سجل هدف تعادل الفريق الأحمر من لمسته الأولى، وتحصل كذلك على ركلة جزاء في الوقت القاتل، لكن أهدرها إمام عاشور في العارضة.

video:1

التعادل رفع رصيد بيراميدز إلى 21 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، ومن خلفه الزمالك والأهلي في المركزين الثاني والثالث برصيد 20 نقطة.