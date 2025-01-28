جفارديول: مستعد للعب أمام بروج في أي مكان يطلبه مني جوارديولا

أكد يوشكو جفارديول لاعب مانشستر سيتي أنه مستعد للعب أمام كلوب بروج في أي مركز يطلبه منه بيب جوارديولا مدرب الفريق.

ويعاني سيتي من إصابات عديدة في الدفاع قبل المواجهة المرتقبة أمام بروج في ختام مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وعدم قانونية لعب ثنائي الدفاع الجديد في هذه المرحلة، عبد القادر خوسانوف وفيتور ريس.

وقال جفارديول في مؤتمر صحفي: "أنا جاهز للعب في أي مركز أمام كلوب بروج، حسبما يريد بيب جوارديولا مني، اللعب كقلب الدفاع أو كظهير".

وأضاف "أدرك مدى صعوبة الوضع على جوارديولا في ظل الإصابات الكثيرة، لقد قلت عدة مرات إنني مدافع ووظيفتي هي حماية المرمى".

وتابع "إذا وجدت نفسي أمام المرمى المقابل، سأفعل كل شيء لتسجيل الأهداف ومساعدة الفريق للفوز بالمباراة".

وأكمل "كان علينا تغيير شيء ما ضد تشيلسي وكانت هذه خطة جوارديولا هي الهجوم عبر الأطراف، وأعتقد أنها نجحت وسنرى ما يستعد له ضد بروج".

وأتم "لقد رأيت هذا الموسم عدة مرات تأتي الفرق إلى ملعب الاتحاد وتحاول الدفاع لمدة 90 دقيقة ومن الصعب علينا تجاوز هذا ولكننا سنرى مساء الأربعاء".

مانشستر سيتي لا بديل له عن الفوز أمام كلوب بروج لتحقيق التأهل لملحق ثمن النهائي.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ويستعرض لكم FilGoal.com ترتيب دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد قبل الجولة الختامية:

- المراكز المؤهلة مباشرة لثمن النهائي: (الأول إلى الثامن)

1- ليفربول (21 نقطة)

2- برشلونة (18 نقطة)

3- أرسنال (16 نقطة)

4- إنتر (16 نقطة)

5- أتليتكو مدريد (15 نقطة)

6- ميلان (15 نقطة)

7- أتالانتا (14 نقطة)

8- باير ليفركوزن (13 نقطة)

- المراكز المؤهلة للملحق قبل ثمن النهائي: (الـ 9 إلى 24)

*يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا عن طريق القرعة بإقامة مواجهة ذهابا وإيابا ليلتحق 8 متأهلين إلى أصحاب أول 8 مراكز في الترتيب بثمن النهائي*

9- أستون فيلا (13 نقطة)

10- موناكو (13 نقطة)

11- فينورد (13 نقطة)

12- ليل (13 نقطة)

13- بريست (13 نقطة)

14- دورتموند (12 نقطة)

15- بايرن ميونيخ (12 نقطة)

16- ريال مدريد (12 نقطة)

17- يوفنتوس (12 نقطة)

18- سيلتيك (12 نقطة)

19- أيندهوفن (11 نقطة)

20- كلوب بروج (11 نقطة)

21- بنفيكا (10 نقاط)

22- باريس سان جيرمان (10 نقاط)

23- سبورتنج لشبونة (10 نقاط)

24- شتوتجارت (10 نقاط)

- المراكز التي ستودع من مرحلة المجموعات (25 إلى 36)

25- مانشستر سيتي (8 نقاط)

26- دينامو زغرب (8 نقاط)

27- شاختار (7 نقاط)

28- بولونيا (5 نقاط)

29- سبارتا براج (4 نقاط)

30- لايبزيج (3 نقاط)

31- جيرونا (3 نقاط)

32- ريد ستار بلجراد (3 نقاط)

33- ستورم جراز (3 نقاط)

34- سالزبورج (3 نقاط)

35- سلوفان براتيسلافا (0 نقطة)

36- يانج بويز (0 نقطة)

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