"تجنبا للدخول في نزاعات قضائية" الأهلي يطالب الخلود بسداد مستحقات استعارة ديانج

أصدر نادي الأهلي بيانا رسميا يطالب فيه نادي الخلود السعودي بسداد مستحقات استعارة أليو ديانج.

وأوضح الأهلي انتظاره لرد النادي السعودي تجنبا للدخول في أية نزاعات قضائية.

وجاء بيان النادي الأهلي كالآتي:

"جدد النادي مكاتباته المرسلة إلى نادي الخلود السعودي، لمطالبة الأخير بسداد المستحقات المالية الناجمة عن استعارة اللاعب أليو ديانج، التي كان من المفترض أني تم سدادها في موعد أقصاه 15 سبتمبر الماضي.

وحرص النادي الأهلي على عدم التصعيد خلال الفترة الماضية انطلاقا من العلاقات الطيبة بين الناديين الشقيقين، فضلا عن العلاقة المتميزة التي ترتبط النادي الأهلي مع كل أشقائه من الأندية السعودية.

وأرسل النادي منذ إعارة ديانج عدة خطابات في هذا الإطار بتاري 10 و28 أكتوبر الماضي لنادي الخلود، و2 ديسمبر إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم وبتاريخ 12 يناير الجاري إلى رابطة دوري المحترفين ولجنة الاستقطابات، للرد على مراسلات الأهلي وسداد المبلغ المستحق تجنبا للدخول في أية نزاعات قضائية وهو ما لا يتمناه النادي.

وينتظر الأهلي رد نادي الخلود الشقيق وقيامه بسداد المبلغ، ويذكر أن الخطاب الوحيد الوارد من النادي السعودي إلى النادي الأهلي كان بتاريخ 25 سبتمبر الماضي يعتذر فيه عن تأخير سداد المبلغ المستحق.

وخاض ديانج الموسم الماضي مع الأهلي 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم دون أن يسجل أو يصنع.

وشارك الدولي المالي مع الأهلي في 212 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11 في جميع المسابقات.

وحصد لاعب الوسط البالغ 26 عاما 15 لقبا متنوعا مع الأهلي بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.