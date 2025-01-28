الشرق الأوسط: بعد فسخ عقد نيمار.. الهلال ينتظر مصير صلاح مع ليفربول

ينتظر نادي الهلال السعودي مصير النجم الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي.

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال لأي فريق بداية من الموسم المقبل بشكل مجاني.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن الهلال فسخ عقد نيمار وينتظر ما ستسفر عنه مفاوضات محمد صلاح مع ليفربول.

وأوضح التقرير ذاته أن الهلال قدم عرضا لعامين لكن صلاح يرفضه ويطالب بعقد أطول.

وربطت تقارير سعودية محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بالانضمام إلى الهلال مقابل 300 مليون ريال خلال موسمين، بواقع 150 مليون ريال في الموسم.

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق من أجل الانتقال إلى صفوفه بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وكان تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية قد نشر صورة لمحمد صلاح لاعب ليفربول عبر حسابه على فيسبوك وهو يرتدي قميص الهلال السعودي.

الصورة اعتبرها البعض تلميحا لإمكانية انتقال صلاح للهلال في الموسم المقبل.

وكان النجم المصري قد أشار في وقت سابق إلى أن الاتفاق مع إدارة ليفربول على تجديد عقده لا يزال بعيدا رغم رغبته في الاستمرار.

ويلعب صلاح مع ليفربول منذ عام 2017 بعدما انتقل إليه قادما من روما.

ومنذ انتقاله إلى الريدز لعب صلاح بقميص ليفربول 381 مباراة وتمكن من تسجيل 234 هدفا وصناعة 105 آخرين.

وتوج صلاح مع ليفربول بـ 8 ألقاب.