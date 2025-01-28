النصر يعلن انتقال تاليسكا إلى فنربخشة

أعلن نادي النصر السعودي يوم الثلاثاء انتقال مهاجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا إلى فنربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأفاد النادي في بيان: "أتم نادي النصر إجراءات بيع عقد اللاعب أندرسون تاليسكا لنادي فنربخشة التركي".

وبعدها أعلن النادي التركي ضم تاليسكا لمدة موسم ونصف.

وكان فنربخشة التركي أعلن يوم الاثنين توصله لاتفاق نهائي لضم أندرسون تاليسكا.

وأوضح فنربخشة التركي عبر حسابه الرسمي أنه دعا تاليسكا للقدوم إلى إسطنبول لإجراء الكشف الطبي وإتمام المفاوضات.

وكانت صحيفة الرياضية السعودية كشفت أن تاليسكا وقع على المخالصة المالية يوم الاثنين تمهيدا لانتقاله للنادي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكشفت الصحيفة السعودية أن انتقال تاليسكا إلى فنربخشة سيتكلف 15.5 مليون يورو.

وسبق لتاليسكا اللعب في الدوري التركي بقميص بيشكتاش الذي حصل معه على ثنائية الدوري والكأس.

وانضم البرايزيلي إلى النصر السعودي في صيف 2021 قادما من جوانزو إيفرجراند الصيني بعقد يبمتد لـ3 مواسم.

وجدد تاليسكا تعاقده مع النصر العام الماضي ليتمد حتى يونيو 2026.

ولعب تاليسكا بقميص النصر 104 مباراة سجل خلالهم 76 هدفا وصنع 10 آخرين.