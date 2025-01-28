النصر يعلن انتقال تاليسكا إلى فنربخشة

الثلاثاء، 28 يناير 2025 - 18:15

كتب : FilGoal

أندرسون تاليسكا

أعلن نادي النصر السعودي يوم الثلاثاء انتقال مهاجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا إلى فنربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأفاد النادي في بيان: "أتم نادي النصر إجراءات بيع عقد اللاعب أندرسون تاليسكا لنادي فنربخشة التركي".

وبعدها أعلن النادي التركي ضم تاليسكا لمدة موسم ونصف.

أخبار متعلقة:
محمد شريف ينافس على جائزة الهدف الأفضل في الدوري السعودي نيمار يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الهلال بعد رحيله سكاي: فيكتور بونيفاس يغيب عن تدريب ليفركوزن بسبب مفاوضاته مع النصر سبورت: العربي القطري يقترب من ضم لاعب برشلونة الشاب

Image

وكان فنربخشة التركي أعلن يوم الاثنين توصله لاتفاق نهائي لضم أندرسون تاليسكا.

وأوضح فنربخشة التركي عبر حسابه الرسمي أنه دعا تاليسكا للقدوم إلى إسطنبول لإجراء الكشف الطبي وإتمام المفاوضات.

وكانت صحيفة الرياضية السعودية كشفت أن تاليسكا وقع على المخالصة المالية يوم الاثنين تمهيدا لانتقاله للنادي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكشفت الصحيفة السعودية أن انتقال تاليسكا إلى فنربخشة سيتكلف 15.5 مليون يورو.

وسبق لتاليسكا اللعب في الدوري التركي بقميص بيشكتاش الذي حصل معه على ثنائية الدوري والكأس.

وانضم البرايزيلي إلى النصر السعودي في صيف 2021 قادما من جوانزو إيفرجراند الصيني بعقد يبمتد لـ3 مواسم.

وجدد تاليسكا تعاقده مع النصر العام الماضي ليتمد حتى يونيو 2026.

ولعب تاليسكا بقميص النصر 104 مباراة سجل خلالهم 76 هدفا وصنع 10 آخرين.

أندرسون تاليسكا النصر فنربخشة
نرشح لكم
رئيس سانتوس يعلن عودة نيمار تقرير: عرض قطري يحول وجهة زياش من دبي إلى الدوحة الرياضية: بونيفاس يوافق على الانضمام للنصر.. وتشابي ألونسو يعلق سكاي: ميلان يخطط لصفقة جديدة من الدوري الإنجليزي الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الزمالك مع شكشك وكيل كولر: كوتيسا بين ثلاثة لاعبين مهتمين بضمهم.. ولم نتقدم بعرض رسمي تقرير: لاعب برشلونة الشاب ينضم إلى اتحاد جدة هذا الأسبوع الشرق الأوسط: بعد فسخ عقد نيمار.. الهلال ينتظر مصير صلاح مع ليفربول
أخر الأخبار
مؤتمر سلوت: هذه أسباب إراحة الأساسيين أمام آيندهوفن 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
استراحة كرة يد - مصر (14)-(18) فرنسا.. نهاية الشوط الأول 49 دقيقة | كرة يد
"نقل بعض المباريات".. رابطة الأندية تكشف فترة غلق استاد القاهرة 56 دقيقة | الدوري المصري
الانتصار الثالث.. سموحة يفوز على زد بثنائية نيجيرية ساعة | الكرة المصرية
تقارير: مهاجم بايرن يقرر الرحيل ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أنشيلوتي: سنلعب للفوز أمام بريست.. وموقف فينيسيوس من عرض السعودية ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - سيناريو مجنون.. كرواتيا تخطف التأهل للمربع الذهبي في الثانية الأخيرة أمام المجر ساعة | كرة يد
رئيس سانتوس يعلن عودة نيمار ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 3 لاعب مصري يوقع عقدا احترافيا مع ليفربول 4 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة