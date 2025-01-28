السادس دون هزيمة.. بتروجت يتخطى البنك الأهلي بهدفين ويزاحم كبار الدوري

الثلاثاء، 28 يناير 2025 - 18:12

كتب : FilGoal

بتروجت أمام البنك الأهلي

حقق بتروجت فوزًا على حساب البنك الأهلي بهدفين نظيفين في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري والتي أقيمت على استاد القاهرة.

سجل هدفي بتروجت الفلسطيني حامد حمدان في الدقيقة التاسعة، والنيجيري جبريل شيكودي في الدقيقة 61.

وسجل البنك الأهلي هدفا في الدقيقة 30 بعد خطف أسامة فيصل للكرة من حارس بتروجت أثناء استحواذه عليه، ليقرر الحكم إلغاء الهدف.

أخبار متعلقة:
بعد انتقاله من بتروجت.. أحمد رضا يخوض مرانه الأول مع الأهلي خبر في الجول - بتروجت يتمم اتفاقه لتمديد تعاقد مصطفى الجمل بتروجت يضاعف المكافآت بعد الفوز على المصري

وأهدر بتروجت ضربة جزاء في الدقيقة 46 بعد تسديدها من اللاعب إسماعيلا بامبا، ونال محمود الجزار مدافع البنك الأهلي البطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف ضد رشاد المتولي.

وخطف بتروجت المركز السادس من البنك الأهلي بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة، فيما توقف رصيد البنك الأهلي عند 14 نقطة ليتراجع للمركز السابع.

ونجح بتروجت في تحقيق الفوز الرابع له هذا الموسم، والوصول للمباراة السادسة على التوالي دون هزيمة.

وبعد وصول بتروجت للأسبوع الرابع دون فوز بعدما تعادل مباراتين وخسر مثلهما، نجح الفريق خلال الـ6 أسابيع اللاحقة منذ 19 ديسمبر في تحقيق الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين.

البنك الأهلي بتروجت الدوري
نرشح لكم
أمين عمر ومعروف في معسكر إعدادي لحكام كأس العالم 2026 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الزمالك مع شكشك وكيل كولر: كوتيسا بين ثلاثة لاعبين مهتمين بضمهم.. ولم نتقدم بعرض رسمي في الجول يكشف القصة الكاملة لـ استفسار بيراميدز عن مشاركة جراديشار.. وموقف الأهلي واتحاد الكرة مباشر الدوري المصري - سموحة (2)-(1) زد.. جووول الثاني "تجنبا للدخول في نزاعات قضائية" الأهلي يطالب الخلود بسداد مستحقات استعارة ديانج "التعاقد مع خبير أجنبي".. بيان رسمي من نادي الزمالك بشأن الأخطاء التحكيمية "الفجة" مران الزمالك - تطور جديد في إصابة ناصر ماهر.. وعودة مدافع الفريق
أخر الأخبار
مؤتمر أنشيلوتي: سنلعب للفوز أمام بريست.. وموقف فينيسيوس من عرض السعودية دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - سيناريو مجنون.. كرواتيا تخطف التأهل للمربع الذهبي في الثانية الأخيرة أمام المجر 2 دقيقة | كرة يد
رئيس سانتوس يعلن عودة نيمار 16 دقيقة | ميركاتو
تقرير: عرض قطري مغري يحول وجهة زياش من دبي إلى الدوحة 21 دقيقة | الوطن العربي
الرياضية: بونيفاس يوافق على الانضمام للنصر.. وتشابي ألونسو يعلق 42 دقيقة | ميركاتو
تقرير: نيمار يرغب في العودة إلى أوروبا الموسم المقبل 53 دقيقة | سعودي في الجول
سكاي: ميلان يخطط لصفقة جديدة من الدوري الإنجليزي ساعة | الكرة الأوروبية
أمين عمر ومعروف في معسكر إعدادي لحكام كأس العالم 2026 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 3 لاعب مصري يوقع عقدا احترافيا مع ليفربول 4 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة