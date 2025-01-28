السادس دون هزيمة.. بتروجت يتخطى البنك الأهلي بهدفين ويزاحم كبار الدوري

حقق بتروجت فوزًا على حساب البنك الأهلي بهدفين نظيفين في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري والتي أقيمت على استاد القاهرة.

سجل هدفي بتروجت الفلسطيني حامد حمدان في الدقيقة التاسعة، والنيجيري جبريل شيكودي في الدقيقة 61.

وسجل البنك الأهلي هدفا في الدقيقة 30 بعد خطف أسامة فيصل للكرة من حارس بتروجت أثناء استحواذه عليه، ليقرر الحكم إلغاء الهدف.

وأهدر بتروجت ضربة جزاء في الدقيقة 46 بعد تسديدها من اللاعب إسماعيلا بامبا، ونال محمود الجزار مدافع البنك الأهلي البطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف ضد رشاد المتولي.

video:1

وخطف بتروجت المركز السادس من البنك الأهلي بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة، فيما توقف رصيد البنك الأهلي عند 14 نقطة ليتراجع للمركز السابع.

ونجح بتروجت في تحقيق الفوز الرابع له هذا الموسم، والوصول للمباراة السادسة على التوالي دون هزيمة.

وبعد وصول بتروجت للأسبوع الرابع دون فوز بعدما تعادل مباراتين وخسر مثلهما، نجح الفريق خلال الـ6 أسابيع اللاحقة منذ 19 ديسمبر في تحقيق الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين.