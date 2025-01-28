سكاي: دورتموند يفاوض رانجنيك من أجل تدريب الفريق

تحاول إدارة بوروسيا دورتموند إقناع رالف رانجنيك مدرب منتخب النمسا بتدريب الفريق.

صباح الأربعاء الماضي، أعلن نادي بوروسيا دورتموند إقالة مدربه نوري شاهين من تدريب الفريق.

وذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن إدارة دورتموند التقت برانجنيك يوم الاثنين في سالزبورج.

واستكشف دورتموند ما إذا كان رانجنيك يمكن أن يتولى منصب المدرب الفريق على الفور.

ويميل رانجنيك إلى رفض دورتموند ولكنه قد يصبح خيارًا جادًا في الصيف بعد نهاية عقده مع المنتخب النمساوي، حسب التقرير.

ويستمر عقد رانجنيك كمدرب لمنتخب النمسا حتى نهاية عام 2025.

ويظل نيكو كوفاتش مرشحا قويا لكنه يفضل التوقيع على عقد لمدة 6 أشهر مع خيار التمديد لمدة عام أو عامين إضافيين، حسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا.

وأوضح التقرير أن إدارة دورتموند ناقشت اسم كوفاتش لأنه سيكون متاحا لتولي الفريق على الفور.

فالمدرب الكرواتي لا يعمل منذ إقالته من تدريب فولفسبورج مارس الماضي.

كما ترغب إدارة دورتموند في التعاقد مع روجر شميدت مدرب بنفيكا السابق، لكن سيتطلب الأمر جهدًا كبيرًا لإقناعه بتولي المسؤولية الآن بدلاً من الانتظار حتى الصيف، حسب التقرير.

الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد السابق موجود أيضًا في القائمة ولكن المحادثات بين الطرفين لم تتقدم.

في الوقت الحالي، يتولى مايك تولبيرج مدرب فريق الشباب المسؤولية بشكل مؤقت.

وجاءت إقالة نوري شاهين عقب خسارة دورتموند من بولونيا بهدفين لهدف في دوري أبطال أوروبا.

وأعلن دورتموند أن قرار إقالة شاهين جاء بسبب سوء النتائج.

ويتولى شاهين تدريب دورتموند منذ بداية الموسم الحالي بعد أن شغل منصب مساعد المدرب في الموسم الماضي.

ولعب دورتموند تحت قيادة نوري شاهين 27 مباراة وخلالها انتصر الفريق في 12 وتعادل في 4 وخسر 11 مباراة.

ولم يعلن دورتموند عن المدرب المقبل للفريق ولكن وفقا للتقارير فإن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد السابق هو الأقرب لخلافة شاهين.

ويستعد دورتموند لمواجهة فيردر بريمين يوم السبت المقبل 25 يناير في الدوري الألماني.

ويحتل دورتموند المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 25 نقطة وبفارق 20 نقطة كاملة عن بايرن ميونيخ المتصدر.

بينما يحتل الفريق المركز 13 في دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة.