"التعاقد مع خبير أجنبي".. بيان رسمي من نادي الزمالك بشأن الأخطاء التحكيمية "الفجة"

الثلاثاء، 28 يناير 2025 - 18:07

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها بعض مباريات النسخة الحالية من مسابقة الدوري.

وطالب نادي الزمالك بضرورة التعاقد مع خبير أجنبي لإنقاذ ما تبقى من الموسم.

وجاء بيان نادي الزمالك كالآتي:

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"تابع مجلس إدارة نادي الزمالك الأخطاء التحكيمية الجسيمة التي شهدتها بعض مباريات النسخة الحالية من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025، والتي أثرت بشكل مباشر على نتائج تلك المباريات، لتؤكد على استمرار المستوى المتدني لمنظومة التحكيم منذ بداية الموسم.

مجلس إدارة نادي الزمالك كان يعتقد أن صوت الحق والعدل هو الذي يُحترم وليس التلويح بالتهديد والاستقواء ولكن للأسف وفي الآونة الأخيرة ومنذ بداية الموسم الكروي الحالي ونحن نرى أشياءً ليس لها علاقة بالعدل ولا الحق، وهو ما تسبب في حالة من الغضب العارم لدى جماهير القلعة البيضاء خاصة في ظل حالة اللا مبالاة والتجاهل التام لتلك الأخطاء من جانب المسؤولين عن كرة القدم المصرية.

ويريد مجلس إدارة نادي الزمالك تذكير المسؤولين عن كرة القدم في مصر بالتعهدات التي أعلنوها قبل انطلاق الموسم الجاري، وإخطارهم بوجود أزمة حقيقية في التحكيم منذ بداية الموسم، وطالبت العديد من الأندية وعلى رأسها الزمالك بسرعة حلها، خاصة أن ما يحدث من تكرار للأخطاء يؤكد عدم متابعة المسؤولين عن المسابقات للمباريات.

وتم الاتفاق بحضور جميع أندية الدوري ورئيس اتحاد الكرة ورئيس رابطة الأندية على إسناد رئاسة لجنة الحكام لخبير أجنبي، وهذا لم يحدث حتى الآن دون سبب واضح، وهو ما يثير مخاوف نادي الزمالك بأن ما يحدث من أخطاء فجة أمر مقصود لإبعاد نادي الزمالك عن المنافسة.

⁃ الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباريات الدوري الممتاز رأت العديد من الأندية أنها متعمدة لصالح نادي واحد حصل على العديد من النقاط غير المستحقة نتيجة لتلك الأخطاء التي يرتكبها الحكام دون خوف ولا خشية من محاسبة، وهو ما يقتل المنافسة العادلة بين جميع الأندية المشاركة في المسابقة، وبالطبع يقلل من قيمة المسابقة الأكبر والأقدم في المنطقة.

⁃ لا يخفي على أحد أن دورينا- للأسف- سبقته دوريات أخرى عديدة أصبحت أكثر احترافية ومراعاة للعدالة حتى أصبحت مبارياتنا وما بها من أخطاء تحكيمية فادحة مثار سخرية كل الاستديوهات في البلاد المجاورة، ورغم تقديم العديد من الوعود بإقامة مسابقة عادلة والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأندية، إلا أن الواقع يؤكد أن الأمور تسير إلى الأسوأ.

لذلك يطالب نادي الزمالك بالآتي:

- سرعة التعاقد مع خبير أجنبي لقيادة التحكيم المصري لإنقاذ ما تبقى من الموسم.

- محاسبة الحكام المخطئين وإبعادهم عن المباريات في الفترة المقبلة.

- إعادة تقييم جميع الحكام المسؤولين عن إدارة المباريات.

نحن أكبر قلعة رياضية في مصر جماهيرنا بالملايين في كل مكان بالعالم.. سوف يكون بياننا هذا هو الحد الفاصل بين الحق والظلم فإذ لم يلتزم الجميع بمفاهيم الحق فلنا موقف أخر ومعنا كل الشرفاء والمخلصين من جمهور الزمالك وجماهير الأندية الأخرى المتضرره من تلك المنظومة التي لا تراعي إلا نادياً واحداً فقط".

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 20 نقطة بالتساوي مع الأهلي وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز متصدر الترتيب.

الدوري المصري الزمالك اتحاد الكرة التحكيم لجنة الحكام
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