مران الزمالك - تطور جديد في إصابة ناصر ماهر.. وعودة مدافع الفريق

عاد ناصر ماهر لاعب وسط الزمالك للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية بشكل تدريجي.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة 11 من مسابقة الدوري.

وشارك ناصر ماهر بشكل تدريجي في تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

وانتهى ناصر ماهر من أداء البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية بسب الإصابة.

وشارك ناصر ماهر في الفقرة التأهيلية مع مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة الجونة بالأمس في مسابقة الدوري.

كما شارك ماهر في جزء من تدريبات الكرة في إطار البرنامج التدريبي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس، لتجهيزه للمشاركة بشكل كامل في الأمثل استعداداً للفترة المُقبلة.

في المقابل شارك مصطفى الزناري مدافع الزمالك في جزء من التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بيراميدز المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

وشارك مصطفى الزناري في التدريبات التأهيلية والاستشفائية مع مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة الأمس أمام الجونة في مسابقة الدوري الممتاز، بجانب المشاركة في جزء من تدريبات الكرة.

ويقوم الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير، بمشاركة الزناري بشكل تدريجي في التدريبات لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المُقبلة.

ويتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب المركز الثاني متفوقا بفارق الأهداف عن الأهلي.