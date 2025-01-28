مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على استفسار بيراميدز بشأن قانونية مشاركة جراديشار

الثلاثاء، 28 يناير 2025 - 17:30

كتب : أحمد الخولي

احتفال نيتس جراديشار بهدفه الأول مع الأهلي ضد بيراميدز

علق الأهلي على استفسار بيراميدز بشأن مدى قانونية مشاركة نيتس جراديشار مهاجم الفريق الأحمر الجديد أمامهم.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "مشاركة نيتس جراديشار أمام بيراميدز صحيحة ولا علاقة لنا بأي شيء، لم يخاطبنا أحد بشأن مشاركته من الأساس".

وأضاف "اللاعب شارك أمام بيراميدز بعد قيده عبر نظام TMS بعد دفع نسبة اتحاد الكرة من قيمة التعاقد واستخراج كارنيه المباريات الذي قام الحكم بمراجعته قبل اللقاء".

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المصدر أتم "بطاقة اللاعب الدولية وصلت قبل وصوله القاهرة".

كان بيراميدز قد استفسر من اتحاد الكرة عن قانونية مشاركة جراديشار رفقة الأهلي ضدهم رغم وجود اسمه على ذمة نادي فيرهافر المجري.

وفقا لمصدر من داخل بيراميدز فإن النادي قد بحث عن اسم اللاعب على النظام عقب نهاية المباراة وأظهر البحث استمرار وجود اسمه على ذمة فريق فيرهافر وهو ما يمنع قانونا مشاركة مع الأهلي.

وانتقل جراديشار إلى الأهلي قادما من فيرهافر وفي مشاركته الأولى سجل هدف التعادل للأحمر ضد بيراميدز في مباراة انتهت بهدفين لكل فريق.

وكان الأهلي قد تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق على استاد القاهرة يوم الأحد الماضي، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

المهاجم السلوفيني شارك بديلا رفقة الأهلي مع بداية الشوط الثاني، إذ سجل هدف تعادل الفريق الأحمر من لمسته الأولى، وتحصل كذلك على ركلة جزاء في الوقت القاتل، لكن أهدرها إمام عاشور في العارضة.

التعادل رفع رصيد بيراميدز إلى 21 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، ومن خلفه الزمالك والأهلي في المركزين الثاني والثالث برصيد 20 نقطة.

الدوري المصري الأهلي بيراميدز نيتس جراديشار
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