محمد شريف ينافس على جائزة الهدف الأفضل في الدوري السعودي

الثلاثاء، 28 يناير 2025 - 17:28

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج - الهلال

ينافس محمد شريف مهاجم الخليج السعودي على جائزة أفضل هدف في الجولة 17 من الدوري السعودي.

ويتنافس شريف على الجائزة بهدفه في مرمى الأخدود.

ويواجه المهاجم المصري منافسة من الجزائري رياض محرز جناح أهلي جدة بهدفه أمام الرياض، والكاميروني كيفن نكودو لاعب ضمك أمام اتحاد جدة.

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وقاد شريف فريقه الخليج للفوز على منافسه الأخدود بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وشارك محمد شريف كبديل في الدقيقة 68.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم السبت، إلا أن تأجلت بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وعاد الخليج لطريق الانتصارات بعد الخسارة من النصر في المباراة الماضية من النصر 3-1.

وافتتح صالح الشمات النتيجة للخليج في الدقيقة 66 من صناعة عبد الله السالم.

ودخل محمد شريف في الدقيقة 68 بدلا من عبد الله السالم.

وعقب دقيقة واحدة فقط من دخوله ضاعف شريف النتيجة بعد مراوغة لمدافع الأخدود ثم تسديدة رائعة سكنت الشباك.

وقلص خالد السميري لاعب وسط الخليج النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني بالخطأ في مرماه.

ولعب شريف الموسم الحالي مع فريقه 7 مباريات وسجل هدفين.

وبهذه النتيجة وصل الخليج للنقطة 26 في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي.

محمد شريف الخليج الدوري السعودي
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