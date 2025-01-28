نيمار يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الهلال بعد رحيله

وجه البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي رسالة إلى جماهير النادي بعد فسخ تعاقده مع الهلال بالتراضي.

وأعلن نادي الهلال السعودي عن فسخ عقد نجمه البرازيلي نيمار بعد مرور عام ونصف على انضمامه لصفوف الفريق.

وقال نيمار عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "إلى الجميع في الهلال، إلى الجماهير، شكرًا لكم.. لقد قدمت كل شيء من أجل اللعب، وتمنيت أن نستمتع بأوقات أفضل في الملعب معًا".

وأضاف "إلى السعودية، أشكركم على إعطائي وعائلتي تجارب جديدة، أنا الآن أعرف السعودي الحقيقي، ولدي أصدقاء مدى الحياة، لقد شعرت دائمًا بحبكم وشغفكم باللعبة".

وأتم "سأتابع رحلتكم نحو كأس العالم 2034، مستقبلكم سيكون مذهلًا، سأدعمكم دائمًا".

نيمار الذي انتقل إلى الهلال في صيف 2023 لعب 7 مباريات فقط بقميص الفريق، ولم يسجل سوى هدف وحيد.

وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2023.

وبدأ نيمار مسيرته في سانتوس ثم انتقل إلى برشلونة في صيف 2013، وقضى معه 4 سنوات.

بعد ذلك انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2017 كأغلى لاعب في تاريخ الكرة، بكسر الشرط الجزائي المقدر بـ 222 مليون يورو.

وبحسب صحيفة دياريو دي بيتشي البرازيلية، فإن نيمار في طريقه ليصبح لاعبا في نادي بدايته سانتوس من جديد خلال الأيام المقبلة.

ويعمل نيمار الأب، والد اللاعب ووكيله على حسم الصفقة.

وحدد نيمار وفقا للمصدر ذاته يوم 5 فبراير ليخوض فيه مباراته الأولى مع سانتوس بعد العودة إليه.

وسبب اختيار هذا اليوم أنه يوافق عيد ميلاد نيمار الثالث والثلاثين.

وكان المصدر ذاته قد ذكر أن سانتوس توصل لاتفاق لعودة نيمار لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وتوصل مارسيلو تيكشيرا رئيس النادي لاتفاق مع ممثلي نيمار حول الراتب، وسيتحمل الهلال السعودي جزءا من راتبه.

كذلك رغبة نيمار كانت حاسمة في العودة، حيث استعان النادي بالذكاء الاصطناعي عن طريق فيديو يُظهر فيه الأسطورة بيليه لإقناع ممثلي اللاعب بالعودة من جديد.

في الإطار ذاته أشار موقع جلوبو البرازيلي إلى أهمية كأس العالم 2026 في هذه المعادلة، حيث قد يتمكن سانتوس من الاحتفاظ بنيمار لوقت أطول من الإعارة التي تنقضي في منتصف العام الجاري.

ويسعى نيمار لإعادة بناء حالته البدنية والفنية من جديد للعب كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهو ما قد يمدد عقده إلى عام ونصف.