سكاي: روما يطلب استعارة كاسيميرو.. وموقف النادي واللاعب

طلب روما استعارة كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن مانشستر يونايتد منفتح على رحيل لاعبه البرازيلي إلى روما على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ووفقا للشبكة فإن اللاعب وافق على العرض، ويبقى تأكيد مغادرة لياندرو باريديس لاعب الجيالوروسي إلى بوكا جونيورز.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 32 عاما إلى مانشستر يونايتد قادما من ريال مدريد في صيف 2022 مقابل 70 مليون يورو.

وينتهي عقد كاسيميرو مع يونايتد في صيف 2026 مع إمكانية التجديد التلقائي لعام إضافي.

ولعب كاسيميرو 22 مباراة مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري وسجل 3 أهداف ولم يصنع.

وشارك كاسيميرو بواقع 1428 دقيقة.

وأشرك روبن أموريم المدير الفني للفريق كاسيميرو في 6 مباريات فقط بواقع 318 دقيقة.