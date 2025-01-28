خبر في الجول - بيراميدز يستفسر عن كيفية مشاركة جراديشار رغم عدم تسجيله كلاعب بـ الأهلي

الثلاثاء، 28 يناير 2025 - 16:51

كتب : حامد وجدي

نيجك جراديشار - الأهلي

أرسل نادي بيراميدز استفسارا لاتحاد الكرة المصري للسؤال عن كيفية مشاركة نيتس جراديشار مع الأهلي في مباراة الفريقين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بيراميدز يرى أن مشاركة اللاعب في المباراة كانت غير قانونية إذ حصل على البطاقة التعريفية الدولية من اتحاد الكرة دون أن يكون اللاعب مسجلا على نظام TMS الدولي كلاعب للنادي الأهلي.

قانون تسجيل اللاعبين ينص على أن يضع الفريق الذي يضم لاعبا جديدا اسمه على النظام بعد حصوله على الأوراق اللازمة من فريقه القديم.

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الخطوة التالية تكون حصول اتحاد الكرة على البطاقة الدولية من الاتحاد التابع له الفريق القديم وأن يوافق اتحاد الكرة على الخطوة من أجل نقل اللاعب إلى الفريق الجديد على نظام TMS ويكون مسموحا له بالمشاركة في المباريات وهي الخطوة التي لم ينفذها الاتحاد وفقا لبيراميدز.

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وفقا لمصدر من داخل بيراميدز فإن النادي قد بحث عن اسم اللاعب على النظام عقب نهاية المباراة وأظهر البحث استمرار وجود اسمه على ذمة فريق فيرهافر وهو ما يمنع قانونا مشاركة مع الأهلي.

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وانتقل جراديشار إلى الأهلي قادما من فيرهافر وفي مشاركته الأولى سجل هدف التعادل للأحمر ضد بيراميدز في مباراة انتهت بهدفين لكل فريق.

وكان الأهلي قد تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق على استاد القاهرة يوم الأحد الماضي، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

المهاجم السلوفيني شارك بديلا رفقة الأهلي مع بداية الشوط الثاني، إذ سجل هدف تعادل الفريق الأحمر من لمسته الأولى، وتحصل كذلك على ركلة جزاء في الوقت القاتل، لكن أهدرها إمام عاشور في العارضة.

التعادل رفع رصيد بيراميدز إلى 21 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، ومن خلفه الزمالك والأهلي في المركزين الثاني والثالث برصيد 20 نقطة.

نيتس جراديشار الأهلي بيراميدز
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