تقرير: النصر الإماراتي يتوصل لاتفاق مع زياش.. وموعد الفحص الطبي

أوضحت جريدة البيان الإماراتية أن نادي النصر الإماراتي أتم اتفاقه مع حكيم زياش جناح جالاتا سراي من أجل ضمه في فترة الانتقالات الشتوية.

ومن المتوقع أن يصل النجم المغربي الى دبي يوم الثلاثاء أو الأربعاء لإجراء الفحص الطبي، حسب التقرير.

وأضاف التقرير زياش سينتقل إلى النصر الإماراتي بعد فسخ عقده مع جالاتا سراي بالتراضي.

ومن المفترض يحل زياش محل مواطنه عادل تاعرابت الذي انتقل إلى الشارقة.

وتوصل النصر إلى اتفاق نهائي مع اللاعب بعد مفاوضات ماراثونية بينه وبين ناديه، وسط منافسة قوية من أندية أوروبية في مقدمتها نادي ليل الفرنسي وأخرى خليجية.

وبدأ العميد مفاوضاته مع زياش منذ رحيل نجمه عادل تاعرابت الأسبوع الماضي، وسهل وجود المدرب الهولندي ألفريد شرودر على رأس الجهاز الفني للعميد عملية الانتقال نظرا لعلاقة الصداقة التي تربطهما منذ أن كان شرودر مدربا لزياش في نادي تفينتي بين 2014 و 2015 وما زالا يحافظان على علاقة جيدة.

وقرر نجم منتخب أسود الأطلس مغادرة جالاتا سراي بسبب خلافات مستمرة مع إدارة النادي والمدرب، ما دفعه للتفكير في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

انضم زياش إلى جالاتا سراي في 2023 معارا، قبل أن يصبح انتقاله نهائيا في يوليو 2024.

غير أن تجربته مع النادي التركي لم تكن ناجحة بسبب تعرضه لإصابات متكررة أثرت على مستواه وأبعدته عن عدد كبير من المباريات.

وشارك زياش هذا الموسم في 11 مباراة فقط، بينها 5 مباريات بالدوري التركي و3 بالدوري الأوروبي، دون أن ينجح في تسجيل أي هدف.