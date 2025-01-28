لا جازيتا تكشف قرار ميلان بشأن مشاجرة كونسيساو مع كالابريا

الثلاثاء، 28 يناير 2025 - 16:27

كتب : FilGoal

سيرجيو كونسيساو

كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت عن قرار ميلان بشأن مشاجرة سيرجيو كونسيساو مدرب الفريق مع دافيدي كالابريا.

والتقطت العدسات مشادة كلامية بين كونسيساو وقائد الروسونيري عقب فوز عصيب بنتيجة 3-2 على منافسه باركا في الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

وحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فإن ميلان قرر عدم إصدار عقوبات على المدرب البرتغالي أو الظهير الإيطالي.

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وتحدث اللاعب عما حدث عقب المباراة لقناة DAZN: "هذه الأشياء تحدث على أرض الملعب، ما حدث هو سوء تفاهم بيننا، اهتممنا كثيرا بهذه المباراة وتحقيق الفوز".

وأضاف "كان الأدرينالين مرتفعا جدا، قمنا بتوضيح الأمور، قمنا بتسوية الأمور".

وأكمل "لن تكون هذه هي المرة الأولى أو الأخيرة التي يحدث فيها شيء كهذا، إنه أمر شائع في كرة القدم".

وأنهى حديثه "أعتذر أيضا لأنه ليس شيئا لطيفا، الأهم هو الفريق وتغيير النتيجة".

الفوز رفع رصيد ميلان لـ 34 نقطة في المركز السادس ولديه مباراة مؤجلة مع بولونيا.

ومن المقرر أن يواجه ميلان غريمه إنتر في دربي المدينة في الجولة المقبلة من الدوري الإيطالي يوم 2 فبراير.

وقبلها سيواجه ميلان منافسه دينامو زغرب في الجولة الأخيرة من دور الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ميلان الدوري الإيطالي سيرجيو كونسيساو دافيدي كالابريا
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