إصابة نوير تضع بايرن في أزمة قبل مواجهة براتيسلافا
الثلاثاء، 28 يناير 2025 - 16:19
كتب : FilGoal
يعيش بايرن ميونيخ أزمة في حراسة المرمى بسبب إصابة مانويل نوير حارس الأساسي.
ويستعد بايرن ميونيخ لملاقاة سلوفان براتيسلافا في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.
وغاب نوير عن التدريبات يومي الاثنين والثلاثاء، مما أثار الشكوك حول جاهزيته لمواجهة براتيسلافا.
وذكرت جريدة بيلد أن نوير يأمل في اللحاق بالمباراة، وأن احتمالات مشاركته ليست قليلة.
الأزمة التي يعيشها بايرن ليست بسبب إصابة نوير فقط، فبديله دانيال بيريتز مصاب، وسفين وأولرايش موقوف.
وفي حالة غياب نوير سيحرس ماكس شميت البالغ من العمر 19 عاما مرمى بايرن.
ويحتل بايرن المركز الـ15 في مرحلة الدوري وضمن بنسبة كبيرة التأهل للمرحلة المقبلة.
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