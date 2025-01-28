ليفربول يستعيد مدافعه بعد شهر من الغياب
الثلاثاء، 28 يناير 2025 - 16:00
كتب : FilGoal
استعاد ليفربول مدافعه جوميز بعد غيابه لفترة بسبب الإصابة.
اللاعب الإنجليزي أصيب خلال لقاء وست هام يونايتد أواخر الشهر الماضي.
وشارك جو جوميز في تدريبات ليفربول يوم الثلاثاء، قبل يوم من لقاء آيندهوفن في ختام مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.
بينما غاب الثنائي كورتيس جونز وديوجو جوتا عن التدريب.
وغاب جوميز عن 4 مباريات في الدوري الإنجليزي.
كما غاب أمام ليل في دوري أبطال أوروبا، وتوتنام في كأس رابطة المحترفين، وأكرينجتون في كأس إنجلترا.
واستعاد ليفربول العديد من النجوم مؤخرا بعد تعافيهم من الإصابة، مثل أليسون بيكر وترينت ألكسندر أرنولد وفيديريكو كييزا وهارفي إليوت.
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