مؤتمر جوارديولا: سأشعر بالحرج إذا خرجنا من دوري الأبطال.. ولم نعد لمستوانا بعد

أقر بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أنه سيشعر بالحرج حال خروجه من دوري أبطال أوروبا بعدم الفوز بمباراة كلوب بروج.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه كلوب بروج في الجولة الأخيرة من دور الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "نود تسجيل العديد من الأهداف في أول 20 دقيقة، لكنني لا أعتقد أن هذا سيحدث".

وأضاف "الخطة هي قراءة المباراة، وفهمها، وغدا نعرف أنه يجب علينا أن نقدم شيئا مميزا للفوز في مباريات دوري الأبطال".

وأكمل "الأمر بسيط، إذا لم نفز سنكون خارج البطولة، وإذا انتصرنا سنمر للدور التالي".

وشدد "وصلنا لموقفنا الحالي بإجبارية الفوز للمرور للدور التالي للأسباب التي نعرفها، لم نكن جيدين بما يكفي، وقد خضت العديد من المباريات مثل هذه في مسيرتي".

وواصل "أتوقع مباراة صعبة، عندما يكون فريق غير مهزوم في 20 مباراة، فهذا لأنه جيد، لا يوجد سر في ذلك، شاهدت بعض المباريات له مثل ضد أستون فيلا ويوفنتوس ميلان، لديه أساليب مختلفة في بناء الهجمات والرقابة الفردية".

وتابع "لا أفكر فيما سأقوله للاعبين، أنا أركز على وضع خطة المباراة وكيف سيتصرف بروج، أحيانا أتحدث وأحيانا لا".

وكشف "حاولت تعويض غياب رودري باستخدام لاعبين في المركز الوسط الدفاعي، وهذا الثنائي ليس دفاعيين لكنه أدى بشكل جيد، لكننا سنرى في المستقبل ما الذي يجب أن نفعله".

وأكمل "ماذا يعني عدم التأهل للدور التالي؟ بالنسبة للنادي، لن يكون الأمر جيدا، لكنني لا أفكر في ذلك الآن، أعتقد أننا سنتأهل".

وأردف "سأشعر بالحرج إذا خرج فريقي من دوري أبطال أوروبا".

وأنهى حديثه قائلا: "لا أرى أننا حققنا التحول الذي نريده لأنها مجرد مباريات قليلة".

ويحتل كلوب بروج المركز الـ20 في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.

بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز 25 برصيد 8 نقاط.