سكاي: فيكتور بونيفاس يغيب عن تدريب ليفركوزن بسبب مفاوضاته مع النصر

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن فيكتور بونيفاس مهاجم باير ليفركوزن غاب عن تدريبات فريقه يوم الثلاثاء بسبب مفاوضاته مع النصر السعودي.

وارتبط اسم المهاجم النيجيري بالانتقال إلى النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح التقرير أن إدارة ليفركوزن أبلغت مراسل الشبكة أن بونيفاس تغيب عن مران الثلاثاء لأنه في محادثات بشأن مستقبله.

ليفركوزن لم يحدد اسم النادي الذي يتفاوض مع الدولي النيجيري، لكن سكاي كشفت أن اللاعب في مفاوضات مع النصر.

وأضاف التقرير أن احتمالات انتقاله إلى الدوري السعودي قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية كبيرة.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية يوم الاثنين المقبل، 3 فبراير المقبل.

المهاجم النيجيري لعب 15 مباراة فقط هذا الموسم مع ليفركوزن في مختلف المسابقات بسبب تعرضه لعدة إصابات.

وسجل البالغ من العمر 24 عاما 8 أهداف وصنع 1.