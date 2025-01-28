سكاي: فيكتور بونيفاس يغيب عن تدريب ليفركوزن بسبب مفاوضاته مع النصر

الثلاثاء، 28 يناير 2025 - 15:46

كتب : FilGoal

فيكتور بونيفاس

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن فيكتور بونيفاس مهاجم باير ليفركوزن غاب عن تدريبات فريقه يوم الثلاثاء بسبب مفاوضاته مع النصر السعودي.

وارتبط اسم المهاجم النيجيري بالانتقال إلى النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح التقرير أن إدارة ليفركوزن أبلغت مراسل الشبكة أن بونيفاس تغيب عن مران الثلاثاء لأنه في محادثات بشأن مستقبله.

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ليفركوزن لم يحدد اسم النادي الذي يتفاوض مع الدولي النيجيري، لكن سكاي كشفت أن اللاعب في مفاوضات مع النصر.

وأضاف التقرير أن احتمالات انتقاله إلى الدوري السعودي قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية كبيرة.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية يوم الاثنين المقبل، 3 فبراير المقبل.

المهاجم النيجيري لعب 15 مباراة فقط هذا الموسم مع ليفركوزن في مختلف المسابقات بسبب تعرضه لعدة إصابات.

وسجل البالغ من العمر 24 عاما 8 أهداف وصنع 1.

فيكتور بونيفاس نيجيريا باير ليفركوزن النصر
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