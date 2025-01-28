بالدي: فخور ببشرتي السوداء.. ولسنا جميعا بمثل موهبة بيدري ويامال

شدد أليخاندرو بالدي لاعب برشلونة على أن الهتافات العنصرية التي تعرض لها خلال مواجهة خيتافي لا تؤثر عليه.

أليخاندرو بالدي النادي : برشلونة برشلونة

ويستعد برشلونة لمواجهة أتالانتا على ملعب مونتجويك بالجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

وقال بالدي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ما تعرضت له في ملعب خيتافي كان معقدا ولم أعرف ما يجب علي قوله، ثلاثة أو أربعة أشخاص كانوا يهينونني ولا أريد التعميم لكي لا نلطخ الصورة العامة".

وواصل "تلك الإهانات التي تعرضت لها لم تؤثر لأنهم وصفوني بالأسود وأنا بالفعل أسود وأفتخر بذلك وقائد خيتافي أسود لذلك لا أعرف ماذا أقول".

وتابع "سنواجه أتالانتا وهو فريق قوي ولكن نثق بأنفسنا ويجب أن نركز على الحصول على الثلاث نقاط".

وأضاف "لامين يامال وصل إلى مستوى رائع وهو أحد أفضل اللاعبين في العالم ومع ذلك لا يزال أمامه الكثير ليتعلمه ويتطور أكثر"

وأكمل "نصنع الكثير من الفرص ولكن لا نسجل هذا العدد ولكن لا ننظر إلى ذلك، نتطلع فقط إلى التتويج بالبطولات والفوز وأمامنا الكثير لنفوز به".

وأتم "موسمي الأول كان جيدا وفي الثاني تعرضت للإصابة وليس من السهل العودة ولسنا جميعا بنفس موهبة بيدري أو لامين الذين يتمتعان بموهبة مذهلة ولكن أشعر أنني في حالة جيدة".

ويحتل برشلونة المركز الثاني بدوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة.