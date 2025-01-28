العش يعتذر عما بدر منه تجاه مسؤول مهمات الزمالك

قدم أحمد العش لاعب الجونة اعتذارا عما بدر منه تجاه مسؤول مهمات الزمالك.

وظهر العش في اشتباك لفظي مع مسؤول مهمات الزمالك عقب مباراة الفريقين.

وكتب العش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام) "أتأسف للناس على رد فعلي أمس، هذا ليس طبعي أو أخلاقي الحمد لله، لكن تم سباب والدتي في الملعب ولذلك انفعلت".

وأتم "أتأسف مرة أخرى، تحدثت مع عبد الواحد السيد واعتذرت له عما بدر مني، وأرجو من الجميع تقبل اعتذاري".

وفاز الزمالك على منافسه الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري.

واستفاد الزمالك أخيرا من سقوط منافسيه، إذ تعادل الأهلي مع بيراميدز بهدفين لكل فريق ليتيح للزمالك إمكانية تخطي الأهلي في الترتيب والاقتراب من بيراميدز في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.