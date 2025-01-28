وكيله: كوتيسا مستمر مع سيرفيت بنسبة 99% حتى نهاية الموسم

كشف بول بوليندورف وكيل ديريك كوتيسا لاعب سيرفيت عن اقترابه من استكمال الموسم برفقة فريقه السويسري.

ويعد كوتيسا أحد أهداف الأهلي للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال بوليندورف عبر موقع TDG سبورتس: "أعلم رغبة العديد من الفرق في التعاقد مع كوتيسا ومن ضمنهم الأهلي ولكن حتى الآن لا يوجد اتفاق، نعم هناك تواصل ولكن دون اتفاق، ديريك كوتيسا يفضل البقاء في جينيف حتى نهاية الموسم وبنسبة 99% سيبقى مع سيرفيت وبنسبة 1% قد ينتقل إلى فريق آخر يلبي جميع المعايير بما في ذلك معايير سيرفيت".

وتابع "نعمل بهدوء للخطوات التالية في الصيف، هناك أندية تتواصل معنا وأندية أخرى سنتحدث معها والهدف هو إيجاد فريق مستقر ونادي جاد يكون مشروعه الرياضية مفيدا لديريك ونبحث بشكل أساسي عن ذلك في أوروبا".

وفقا لمجلة كورنر السويسرية فإن الأهلي قد تقدم عرضا لسيرفيت مقابل 350 ألف فرانك سويسري للحصول على خدمات ديريك كوتيسا ولكن ريني فايلر مدرب الفريق رفض ويرى أن العرض المالي ضعيف.

وخاض كوتيسا صاحب الأصول الأنجولية مباراة واحدة مع منتخب سويسرا العام الماضي.

وارتدى الجناح صاحب الـ 27 عاما قمصان فرق سيرفيت وسانت جالين في سويسرا ورميس في فرنسا وزولته فارجيم في بلجيكا.

ويلعب الجناح الأيسر منذ 2022 لفريق سيريفيت.

وخاض الموسم الجاري 26 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 2، وينتهي تعاقده مع الفريق السويسري بنهاية الموسم.

وأعلن الأهلي ضم الثلاثي: أحمد رضا من بتروجت ونتيس جراديشار من فيهرفار المجري ومصطفى العش من زد.