سبورت: العربي القطري يقترب من ضم لاعب برشلونة الشاب
الثلاثاء، 28 يناير 2025 - 13:44
كتب : FilGoal
اقترب نادي العربي القطري من التعاقد مع باو بريم لاعب شباب برشلونة.
باو بريم
النادي : برشلونة
وحسب صحيفة سبورت، فإن برشلونة تلقى عرضا من العربي القطري لضم باو بريم لاعب فريق الشباب مقابل 4 ملايين يورو.
ووفقا للصحيفة القادسية السعودي حاول التعاقد مع بريم، لكن اللاعب فضل الدوري القطري على السعودي.
ويبلغ بريم من العمر 18 عاما ويلعب في مركز الوسط الدفاعي.
ولم ينضم بريم للفريق الأول أبدا.
ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه أتالانتا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأخيرة من دور الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.
وضمن برشلونة الوصول إلى دور الـ16 باحتلاله المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.
بينما يأتي أتالانتا في المركز السابع برصيد 14 نقطة.
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