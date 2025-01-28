سبورت: العربي القطري يقترب من ضم لاعب برشلونة الشاب

الثلاثاء، 28 يناير 2025 - 13:44

كتب : FilGoal

باو بريم

اقترب نادي العربي القطري من التعاقد مع باو بريم لاعب شباب برشلونة.

وحسب صحيفة سبورت، فإن برشلونة تلقى عرضا من العربي القطري لضم باو بريم لاعب فريق الشباب مقابل 4 ملايين يورو.

ووفقا للصحيفة القادسية السعودي حاول التعاقد مع بريم، لكن اللاعب فضل الدوري القطري على السعودي.

أخبار متعلقة:
لا جازيتا ديلو سبورت: لوكمان يتعرض لإصابة وموقفه من مواجهة برشلونة برشلونة يعلن إصابة كريستنسن ومدة غيابه الأكبر في تاريخ الدوري.. برشلونة يسحق فالنسيا بسباعية لا فارق بين الرجال والسيدات.. برشلونة يهزم ريال مدريد بخماسية في نهائي السوبر النسائي

ويبلغ بريم من العمر 18 عاما ويلعب في مركز الوسط الدفاعي.

ولم ينضم بريم للفريق الأول أبدا.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه أتالانتا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأخيرة من دور الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وضمن برشلونة الوصول إلى دور الـ16 باحتلاله المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

بينما يأتي أتالانتا في المركز السابع برصيد 14 نقطة.

باو بريم برشلونة العربي ميركاتو
نرشح لكم
رئيس سانتوس يعلن عودة نيمار تقرير: عرض قطري يحول وجهة زياش من دبي إلى الدوحة الرياضية: بونيفاس يوافق على الانضمام للنصر.. وتشابي ألونسو يعلق سكاي: ميلان يخطط لصفقة جديدة من الدوري الإنجليزي الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الزمالك مع شكشك وكيل كولر: كوتيسا بين ثلاثة لاعبين مهتمين بضمهم.. ولم نتقدم بعرض رسمي تقرير: لاعب برشلونة الشاب ينضم إلى اتحاد جدة هذا الأسبوع الشرق الأوسط: بعد فسخ عقد نيمار.. الهلال ينتظر مصير صلاح مع ليفربول
أخر الأخبار
مؤتمر سلوت: هذه أسباب إراحة الأساسيين أمام آيندهوفن 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
استراحة كرة يد - مصر (14)-(18) فرنسا.. نهاية الشوط الأول 49 دقيقة | كرة يد
"نقل بعض المباريات".. رابطة الأندية تكشف فترة غلق استاد القاهرة 55 دقيقة | الدوري المصري
الانتصار الثالث.. سموحة يفوز على زد بثنائية نيجيرية ساعة | الكرة المصرية
تقارير: مهاجم بايرن يقرر الرحيل ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أنشيلوتي: سنلعب للفوز أمام بريست.. وموقف فينيسيوس من عرض السعودية ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - سيناريو مجنون.. كرواتيا تخطف التأهل للمربع الذهبي في الثانية الأخيرة أمام المجر ساعة | كرة يد
رئيس سانتوس يعلن عودة نيمار ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 3 لاعب مصري يوقع عقدا احترافيا مع ليفربول 4 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة