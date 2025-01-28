سبورت: العربي القطري يقترب من ضم لاعب برشلونة الشاب

اقترب نادي العربي القطري من التعاقد مع باو بريم لاعب شباب برشلونة.

وحسب صحيفة سبورت، فإن برشلونة تلقى عرضا من العربي القطري لضم باو بريم لاعب فريق الشباب مقابل 4 ملايين يورو.

ووفقا للصحيفة القادسية السعودي حاول التعاقد مع بريم، لكن اللاعب فضل الدوري القطري على السعودي.

ويبلغ بريم من العمر 18 عاما ويلعب في مركز الوسط الدفاعي.

ولم ينضم بريم للفريق الأول أبدا.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه أتالانتا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأخيرة من دور الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وضمن برشلونة الوصول إلى دور الـ16 باحتلاله المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

بينما يأتي أتالانتا في المركز السابع برصيد 14 نقطة.