لا جازيتا ديلو سبورت: لوكمان يتعرض لإصابة وموقفه من مواجهة برشلونة

تعرض أديمولا لوكمان لاعب أتالانتا لإصابة خلال تدريبات فريقه.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه أتالانتا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأخيرة من دور الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فإن إصابة اللاعب النيجيري في الركبة ستمنعه من السفر رفقة فريقه لخوض مباراة برشلونة وبالتالي غيابه عنها.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يواجه خطر الابتعاد عن الملاعب لمدة شهر.

ويعتبر لوكمان من أهم اللاعبين في أتالانتا ويعول عليه جيانبييرو جاسبريني مدرب الفريق كثيرا لمهاراته الفردية وسرعته.

وحصل لوكمان على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2024.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في 27 مباراة رفقة فريقه في جميع البطولات خلال الموسم الجاري وسحل 14 هدفا وصنع 7 آخرين.

وضمن برشلونة الوصول إلى دور الـ16 باحتلاله المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

بينما يأتي أتالانتا في المركز السابع برصيد 14 نقطة.