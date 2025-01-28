خبر في الجول – الجونة يتوصل لاتفاق لضم النحاس من إنبي

توصل نادي الجونة إلى اتفاق مع نظيره إنبي للتعاقد مع محمد النحاس لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجونة اتفق مع إنبي على استعارة النحاس لنهاية الموسم الجاري دون وجود بند أحقية الشراء.

ويفتقر المهاجم للعب بصفة أساسية مع إنبي، إذ لعب مباراتين فقط مع الفريق بواقع 59 دقيقة.

ويعتبر اللاعب البالغ من العمر 22 عاما من ناشئين الفريق البترولي.

وشارك النحاس في الموسم الماضي مع إنبي في 14 مباراة بعدد دقائق 354 دقيقة.

وتمكن من تسجيل هدف واحد في الموسم الماضي وكان ضد الزمالك في المباراة التي خسرها فريقه 4-2.

وفاز الزمالك على منافسه الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري.

ويتذيل الجونة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط.