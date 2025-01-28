بعد 6 أشهر مع تشيلسي.. يوفنتوس يعلن ضم فيجا

أعلن نادي يوفنتوس تعاقده مع ريناتو فيجا لاعب تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب التقارير الإخبارية فإن تعاقد يوفنتوس مع المدافع البرتغالي على سبيل الإعارة دون وجود بند أحقية الشراء.

وتبلغ قيمة الإعارة 3.8 مليون يورو مع إضافات تصل إلى 1.7 مليون يورو.

Renato Veiga è un nuovo giocatore della Juventus 🇵🇹 Benvenuto in ⚪️⚫️! — JuventusFC (@juventusfc) January 27, 2025

وسيدفع تشيلسي راتب اللاعب خلال الفترة التي سيقضيها مع يوفنتوس.

البرتغالي البالغ 21 عاما خاض 18 مباراة منذ انضمامه للبلوز قادما من بازل في بداية الموسم الجاري وسجل هدفين وصنع آخر.

ويعد فيجا ثالث لاعب ينضم ليوفنتوس في يناير الجاري بعد ألبرتو كوستا من فيتوريا جيماريش البرتغالي وراندال كولو مواني من باريس سان جيرمان.

ورد إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي من قبل على رغبة فيجا في اللعب قائلا: "ريناتو فيجا يرغب في اللعب بشكل دائم؟ وأنا أريد أن يكون شعري طويلا، لدينا 25 لاعبا كل واحد فيهم يريد المشاركة بشكل دائم ولكن هذا غير ممكن".

وتعاقد تشيلسي مع اللاعب البرتغالي في الصيف الماضي مقابل 14 مليون يورو قادما من بازل.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة.