بعد 6 أشهر مع تشيلسي.. يوفنتوس يعلن ضم فيجا

الثلاثاء، 28 يناير 2025 - 11:47

كتب : FilGoal

ريناتو فيجا

أعلن نادي يوفنتوس تعاقده مع ريناتو فيجا لاعب تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب التقارير الإخبارية فإن تعاقد يوفنتوس مع المدافع البرتغالي على سبيل الإعارة دون وجود بند أحقية الشراء.

وتبلغ قيمة الإعارة 3.8 مليون يورو مع إضافات تصل إلى 1.7 مليون يورو.

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وسيدفع تشيلسي راتب اللاعب خلال الفترة التي سيقضيها مع يوفنتوس.

البرتغالي البالغ 21 عاما خاض 18 مباراة منذ انضمامه للبلوز قادما من بازل في بداية الموسم الجاري وسجل هدفين وصنع آخر.

ويعد فيجا ثالث لاعب ينضم ليوفنتوس في يناير الجاري بعد ألبرتو كوستا من فيتوريا جيماريش البرتغالي وراندال كولو مواني من باريس سان جيرمان.

ورد إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي من قبل على رغبة فيجا في اللعب قائلا: "ريناتو فيجا يرغب في اللعب بشكل دائم؟ وأنا أريد أن يكون شعري طويلا، لدينا 25 لاعبا كل واحد فيهم يريد المشاركة بشكل دائم ولكن هذا غير ممكن".

وتعاقد تشيلسي مع اللاعب البرتغالي في الصيف الماضي مقابل 14 مليون يورو قادما من بازل.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة.

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