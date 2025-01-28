مصدر من رابطة الأندية يكشف لـ في الجول حقيقة تغريم الأهلي بسبب ارتداء جراديشار رقم 10

كشف مصدر من رابطة الأندية المصرية عن حقيقة توقيع غرامة على الأهلي بسبب ارتداء نيتس جراديشار لرقم 10.

نيتس جراديشار النادي : الأهلي الأهلي

وظهر جراديشار صفقة الأهلي الجديدة بالرقم 10 خلال مباراته الأولى ضد بيراميدز وهو رقم بيرسي تاو الذي رحل عن الفريق.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "بالفعل هناك لائحة تمنع ارتداء لاعب لرقم قميص لاعب آخر بنفس الفريق خلال نفس الموسم ".

وتابع "لن يتم توقيع أي غرامة على الأهلي بعد ارتداء جراديشار لرقم 10 لأن ذلك البند لا يتحقق حينما يرحل لاعب عن الفريق وبالتالي يمكن حصول لاعب آخر على رقمه بشكل طبيعي بنفس الموسم وبيرسي تاو صاحب الرقم السابق رحل عن الفريق".

وكان بيرسي تاو قد رحل عن الأهلي وانضم إلى صفوف نادي قطر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية فيما تعاقد الأهلي مع السلوفيني نيتس جراديشار قادما من فيرهافر المجري.

وسجل جراديشار هدفا خلال ظهوره الأول مع الفريق ضد بيراميدز.