الزمالك يكشف حقيقة مغادرة لبيب الملعب بعد هتافات الجماهير ضد المجلس

كشف الزمالك حقيقة مغادرة حسين لبيب رئيس النادي الملعب بعد هتافات الجماهير ضد المجلس في مباراة الفريق ضد الجونة.

وفاز الزمالك على منافسه الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري.

وكتب أحمد سالم المتحدث الرسمي للأبيض عبر حسابه على فيسبوك "لا صحة لما تردد في بعض البرامج الرياضية عن مغادرة حسين لبيب للمقصورة بسبب هتافات الجماهير".

وأضاف "يقدر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جميع انفعالات عاشقي الفانلة البيضاء وحرصهم على رؤية الفريق على منصات التتويج".

وأكمل "يعدهم بالعمل جاهدا على تلبية رغباتهم وتحقيق طموحاتهم في دعم استقرار الفريق و تطويره فنيا في ظل أقصى الإمكانيات المتاحة زمنيا وماديا".

وأنهى "ويهيب المجلس بالسادة مقدمي البرامج الرياضية تحري الدقة فيما يرددونه وعدم الانسياق وراء الشائعات كي لا يفقدون المصداقية لدي الجماهير، عاش الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

واستفاد الزمالك أخيرا من سقوط منافسيه، إذ تعادل الأهلي مع بيراميدز بهدفين لكل فريق ليتيح للزمالك إمكانية تخطي الأهلي في الترتيب والاقتراب من بيراميدز في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.