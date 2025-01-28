كرة يد – عودة دودو وأحمد عادل لقائمة المنتخب ضد فرنسا

أستقر الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، على قائمة المنتخب لمواجهة فرنسا المحدد لها العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، بربع نهائى بطولة العالم 2025، والمقامة حاليا في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

و تشهد القائمة عودة أحمد هشام (دودو) وأحمد عادل بعد جاهزيتهما لخوض المباراة.

وشهدت القائمة خروج الثنائى محمد طارق وبلال مسعود.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراس المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر: أحمد هشام سيسا (فويفودينا الصربي)

ظهير أيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) – عبد الرحمن فيصل (الأهلي) – أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)

صناع اللعب: أحمد خيري (الأهلي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي) – سيف هاني (الأهلي)

ظهير أيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان) – محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – ياسر سيف (الأهلي)