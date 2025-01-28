كرة يد – عودة دودو وأحمد عادل لقائمة المنتخب ضد فرنسا

الثلاثاء، 28 يناير 2025 - 11:04

كتب : FilGoal

أحمد هشام دودو - منتخب مصر كرة يد

أستقر الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، على قائمة المنتخب لمواجهة فرنسا المحدد لها العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، بربع نهائى بطولة العالم 2025، والمقامة حاليا في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

و تشهد القائمة عودة أحمد هشام (دودو) وأحمد عادل بعد جاهزيتهما لخوض المباراة.

وشهدت القائمة خروج الثنائى محمد طارق وبلال مسعود.

أخبار متعلقة:
كرة يد - استبعاد أحمد عادل بسبب نزلة برد.. ودودو سليم كرة يد - استبعاد أحمد عادل أمام كاب فيردي واستمرار غياب دودو كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم كرة يد - مصر تتفوق على سلوفينيا بشق الأنفس.. وخطوة قبل التأهل لربع النهائي

وجاءت القائمة كالتالي:

حراس المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر: أحمد هشام سيسا (فويفودينا الصربي)

ظهير أيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) – عبد الرحمن فيصل (الأهلي) – أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)

صناع اللعب: أحمد خيري (الأهلي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي) – سيف هاني (الأهلي)

ظهير أيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان) – محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – ياسر سيف (الأهلي)

كرة يد بطولة العالم 2025 فرنسا
نرشح لكم
مواعيد مباريات الثلاثاء 28 يناير - مصر ضد فرنسا في بطولة العالم لليد.. ومواجهتين في الدوري بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة يد - مصر تفوز على كاب فيردي وتضرب موعدا ناريا مع فرنسا في ربع النهائي انتهت - يد مصر (31)-(24) كاب فيردي إلى ربع النهائي كرة يد - استبعاد أحمد عادل بسبب نزلة برد.. ودودو سليم كرة يد - استبعاد أحمد عادل أمام كاب فيردي واستمرار غياب دودو مواعيد مباريات الأحد 26 يناير 2025.. الأهلي ضد بيراميدز وختام مجموعات اليد كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم
أخر الأخبار
مدرب جنوب إفريقيا: مصر المرشحة لتصدر المجموعة في أمم إفريقيا 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
سبورت: العربي القطري يقترب من ضم لاعب برشلونة الشاب 34 دقيقة | ميركاتو
لا جازيتا ديلو سبورت: لوكمان يتعرض لإصابة وموقفه من مواجهة برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
خدمة في الجول - طرح تذاكر مباريات الجولة 11 من الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
برشلونة يعلن إصابة كريستنسن ومدة غيابه ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الجونة يتوصل لاتفاق لضم النحاس من إنبي 2 ساعة | ميركاتو
بعد 6 أشهر مع تشيلسي.. يوفنتوس يعلن ضم فيجا 2 ساعة | ميركاتو
مصدر من رابطة الأندية يكشف لـ في الجول حقيقة تغريم الأهلي بسبب ارتداء جراديشار رقم 10 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 3 لاعب مصري يوقع عقدا احترافيا مع ليفربول 4 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة