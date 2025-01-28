خبر في الجول - بنتايك يرغب في قطع إعارته مع الزمالك.. وموقف الإدارة

الثلاثاء، 28 يناير 2025 - 11:03

كتب : FilGoal

محمود بنتايك - الزمالك

تقدم محمود بنتايك لاعب الزمالك بطلب بقطع إعارته مع الفريق.

محمود بنتايك

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن بنتايك يرغب في الرحيل عن الفريق والعودة لسانت إتيان بسبب عدم مشاركته خلال الفترة الماضية بشكل أساسي.

وترفض إدارة الزمالك بشكل قاطع رحيل اللاعب عن الفريق وترى ضرورة استمراره حتى نهاية الموسم.

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كما ترى إدارة الزمالك أن عدم مشاركة بنتايك خلال الفترة الماضية طبيعية مع تعرضه لإصابة أبعدته لفترة عن الملاعب ولذلك كان يشارك بشكل تدريجي مؤخرا.

ويقضي بنتايك الموسم الحالي معارا للزمالك من صفوف سانت إتيان مع وجود بند أحقية الشراء.

وشارك اللاعب في 13 مباراة مع الزمالك منذ بداية الموسم وخلالها صنع هدفا وحيدا.

وأسهم بنتايك في تتويج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي.

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