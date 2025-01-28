مواعيد مباريات الثلاثاء 28 يناير - مصر ضد فرنسا في بطولة العالم لليد.. ومواجهتين في الدوري

كرة يد – عودة دودو وأحمد عادل لقائمة المنتخب ضد فرنسا

بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة

يد - مصر تفوز على كاب فيردي وتضرب موعدا ناريا مع فرنسا في ربع النهائي