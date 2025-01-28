مواعيد مباريات الثلاثاء 28 يناير - مصر ضد فرنسا في بطولة العالم لليد.. ومواجهتين في الدوري
الثلاثاء، 28 يناير 2025 - 10:12
كتب : FilGoal
ينطلق اليوم دور ربع النهائي في بطولة العالم لكرة اليد
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 28 يناير والقنوات الناقلة.
بطولة العالم لكرة اليد
غينيا × كوبا.. 2:00 مساء.
الجزائر × البحرين.. 4:30 مساء.
الكويت × اليابان.. 7:00 مساء.
كرواتيا × المجر.. 7:00 مساء.
بولندا × أمريكا.. 9:30 مساء.
فرنسا × مصر.. 10:00 مساء - أون تايم سبورتس.
الدوري المصري
البنك الأهلي × بتروجت.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
سموحة × زد.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
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