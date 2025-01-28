مواعيد مباريات الثلاثاء 28 يناير - مصر ضد فرنسا في بطولة العالم لليد.. ومواجهتين في الدوري

الثلاثاء، 28 يناير 2025 - 10:12

كتب : FilGoal

علي زين - مصر ضد كاب فيردي كرة يد

ينطلق اليوم دور ربع النهائي في بطولة العالم لكرة اليد

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 28 يناير والقنوات الناقلة.

بطولة العالم لكرة اليد

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غينيا × كوبا.. 2:00 مساء.

الجزائر × البحرين.. 4:30 مساء.

الكويت × اليابان.. 7:00 مساء.

كرواتيا × المجر.. 7:00 مساء.

بولندا × أمريكا.. 9:30 مساء.

فرنسا × مصر.. 10:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري المصري

البنك الأهلي × بتروجت.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

سموحة × زد.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل

بطولة العالم لكرة اليد مصر الدوري المصري مواعيد مباريات الثلاثاء
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