الطريق إلى سانتوس.. الهلال يعلن فسخ عقد نيمار

الثلاثاء، 28 يناير 2025 - 01:13

كتب : FilGoal

تقديم نيمار لأول مرة لـ جمهور الهلال السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي عن فسخ عقد نجمه البرازيلي نيمار بعد مرور عام ونصف على انضمامه لصفوف الفريق.

وكتب الهلال عبر حساباته الرسمية:

الهلال و"نيمار" يتفقان على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي.

أخبار متعلقة:
رومانو: سانتوس يتوصل لاتفاق شفهي مع نيمار.. وموعد الإعلان الرسمي ليكيب: سانتوس يؤسس صندوقا استثماريا خاصا من أجل نيمار تقرير: حدد عيد ميلاده ليوم تاريخي.. نيمار يعود إلى سانتوس خلال أيام تقرير: الهلال لا يمانع رحيل نيمار.. وعائق وحيد يعرقل الاتفاق

شكرًا "نيمار" وبالتوفيق.

نيمار الذي انتقل إلى الهلال في صيف 2023 لعب 7 مباريات فقط بقميص الفريق، ولم يسجل سوى هدف وحيد.

وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2023.

وبدأ نيمار مسيرته في سانتوس ثم انتقل إلى برشلونة في صيف 2013، وقضى معه 4 سنوات.

بعد ذلك انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2017 كأغلى لاعب في تاريخ الكرة، بكسر الشرط الجزائي المقدر بـ 222 مليون يورو.

وبحسب صحيفة دياريو دي بيتشي البرازيلية، فإن نيمار في طريقه ليصبح لاعبا في نادي بدايته سانتوس من جديد خلال الأيام المقبلة.

ويعمل نيمار الأب، والد اللاعب ووكيله على حسم الصفقة.

وحدد نيمار وفقا للمصدر ذاته يوم 5 فبراير ليخوض فيه مباراته الأولى مع سانتوس بعد العودة إليه.

وسبب اختيار هذا اليوم أنه يوافق عيد ميلاد نيمار الثالث والثلاثين.

وكان المصدر ذاته قد ذكر أن سانتوس توصل لاتفاق لعودة نيمار لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وتوصل مارسيلو تيكشيرا رئيس النادي لاتفاق مع ممثلي نيمار حول الراتب، وسيتحمل الهلال السعودي جزءا من راتبه.

كذلك رغبة نيمار كانت حاسمة في العودة، حيث استعان النادي بالذكاء الاصطناعي عن طريق فيديو يُظهر فيه الأسطورة بيليه لإقناع ممثلي اللاعب بالعودة من جديد.

في الإطار ذاته أشار موقع جلوبو البرازيلي إلى أهمية كأس العالم 2026 في هذه المعادلة، حيث قد يتمكن سانتوس من الاحتفاظ بنيمار لوقت أطول من الإعارة التي تنقضي في منتصف العام الجاري.

ويسعى نيمار لإعادة بناء حالته البدنية والفنية من جديد للعب كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهو ما قد يمدد عقده إلى عام ونصف.

نيمار الهلال السعودي الدوري السعودي سانتوس
نرشح لكم
ليس بنشرقي.. الريان يفسخ عقد أجنبي آخر وموقف المحترفين الحالي طلعت يوسف لـ في الجول: نقترب من التعاقد مع باسم علي للاتحاد السكندري خبر في الجول - مدافع مغربي واعد معروض على الزمالك.. وموقف جروس وكيل معلول يعلن رحيله عن الأهلي ليكيب: لانس يستهدف ضم مصطفى محمد فنربخشة: تاليسكا يخضع للكشف الطبي في إسطنبول ليكيب: لاعب أرسنال السابق يقترب من نانت سيلتك يستعيد جوتا
أخر الأخبار
الطريق إلى سانتوس.. الهلال يعلن فسخ عقد نيمار ساعة | ميركاتو
ليس بنشرقي.. الريان يفسخ عقد أجنبي آخر وموقف المحترفين الحالي ساعة | الوطن العربي
هاني سعيد عن طرد توفيق: أقسم بالله مستحيل أن تحتسب لفريق آخر 2 ساعة | الدوري المصري
طلعت يوسف لـ في الجول: نقترب من التعاقد مع باسم علي للاتحاد السكندري 2 ساعة | ميركاتو
الكشف عن التفاصيل المالية لانتقال تريزيجيه من طرابزون إلى الأهلي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الشريعي يكشف المبلغ الذي حصل عليه إنبي من الزمالك في صفقة زياد كمال 3 ساعة | الكرة المصرية
وكيل أحمد رضا: كنا نتفاوض مع الزمالك ولكن 3 ساعة | الدوري المصري
كأس أمم إفريقيا 2025 - أغادير.. المدينة التي تتحدث لغتين وتستضيف مباريات مصر 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 لاعب مصري يوقع عقدا احترافيا مع ليفربول 3 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة 4 جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على تشيلسي.. ويلتمس العذر لـ خوسانوف