ليس بنشرقي.. الريان يفسخ عقد أجنبي آخر وموقف المحترفين الحالي

أعلن نادي الريان القطري عن توصله لاتفاق مع لاعب الوسط الأوروجواياني فرانسيسكو جينيلا لفسخ العقد بين الطرفين.

وكتب الريان عبر صفحاته الرسمية:

توصل نادي الريان الرياضي واللاعب فرانسيسكو جينيلا إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتراضي.

شكراً فرانسيسكو.. تمنياتنا لك بالتوفيق.

لاعب الوسط الأوروجواياني البالغ من العمر 26 عاما، انضم إلى الريان في صفقة انتقال حر في سبتمبر 2024، بعد فسخ عقده مع لوس أنجلس إف سي.

وكان جينيلا قد انتقل إلى لوس أنجلس إف سي الأمريكي في صيف يناير 2020 قادما من واندررز الأوروجواياني، وخرج معارا لعامين بين 2022 و2024 إلى صفوف ناسيونال الأوروجواياني.

وتنص لوائح الدوري القطري على قيد 5 لاعبين أجانب فقط، بالإضافة إلى 2 من المقيمين أو اللاعبين تحت سن 23 عاما.

ويمكن قيد الفلسطينيين من عرب 48 باعتبارهم محليين. أما عدد الأجانب إجمالا فلا حدود له في بطولة آسيا، ولكن خارج القائمة المحلية.

وفي الوقت الحالي بعد فسخ عقد جينيلا يملك الريان 12 أجنبيا في صفوفه، بواقع 5 في القائمة المحلية و2 من المقيمين و5 مقيدين قاريا فقط.

أجانب الريان حاليا

المدافع الإسباني دافيد جارسيا

لاعب الوسط البلجيكي جوليان دي سار

الجناح المصري محمود حسن تريزيجيه

الجناح البرازيلي روجر جيديش

المهاجم الباراجواياني أدام باريرو

المدافع البرتغالي أندريه أمارو (مقيم تحت السن)

الجناح البرازيلي جابرييل بيريرا (مقيم تحت السن)

المدافع الفلسطيني عميد محاجنة (يعتبر محليا)

الحارس البرازيلي باولو فيكتور (خارج القائمة المحلية - ممنوع حارس أجنبي يلعب في الدوري)

الظهير الهولندي جوشوا برينيت (خارج القائمة المحلية)

الجناح المغربي أشرف بنشرقي (خارج القائمة المحلية)

لاعب الوسط البرازيلي تياجو مينديش (خارج القائمة المحلية بسبب الإصابة)