طلعت يوسف لـ في الجول: نقترب من التعاقد مع باسم علي للاتحاد السكندري

كشف طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري عن اقتراب فريقه من ضم باسم علي لاعب مودرن سبورت.

وقال يوسف لـ FilGoal.com: "نقترب من ضم باسم علي من مودرن سبورت لأنه يستطيع اللعب كظهير أيمن أو أيسر ونحن بحاجة إلى لاعبين في ذلك المركز ونلعب في كل مباراة بأربعة قلوب دفاع لأننا لا نملك أطراف".

وتابع "سنضم باسم علي على الأقل حتى نهاية الموسم وهو لاعب جيد في ظل ضيق الوقت والمعروض".

وأضاف "نسعى لضم محترف أجنبي بديلا لبينجامين بواتنج ونتمنى إيجاده ونسهى لضم لاعب من شمال إفريقيا ومن الوارد التعاقد مع إلياس الجلاصي".

ويلعب باسم علي في مودرن سبورت منذ عام 2022 بعد انضمامه من صفوق المقاولون العرب.

ولم يشارك علي سوى في 3 مباريات خلال الموسم الحالي مع مودرن سبورت.

وبشكل عام لعب باسم علي 78 مباراة بقميص مودرن وخلالها سجل هدفين وصنع هدفين آخرين وتوج مع الفريق بلقب كأس الرابطة المصرية.