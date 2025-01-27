الكشف عن التفاصيل المالية لانتقال تريزيجيه من طرابزون إلى الأهلي

كشف طرابزون سبور التركي عن التفاصيل المالية لانتقال محمود حسن "تريزيجيه" للنادي الأهلي.

وأعلن الأهلي تعاقده مع تريزيجيه بداية من الموسم المقبل بعقد لمدة 5 مواسم.

ونشر طرابزون التفاصيل المالية للصفقة عبر منصة الإفصاح العام التركية KAP.

وأشار طرابزون إلى أن الأهلي سيدفع مليون و600 ألف يورو مقابل التعاقد مع اللاعب.

مع تنازل تريزيجيه عن 100 ألف يورو من راتبه مقابل إتمام الانتقال ليكون إجمالي ما سيحصل عليه طرابزون هو مليون و700 ألف يورو.

وأذاعت قناة الأهلي فيديو لتقديم عودة اللاعب بصوت الممثل ماجد الكدواني.

وأتم الأهلي الاتفاق مع طرابزون سبور التركي، الذي كان يمتد عقد اللاعب معه حتى صيف 2026.

وانضم تريزيجيه -30 عاما- إلى طرابزون قادما من أستون فيلا في صيف عام 2022.

ويقضي الجناح الدولي الموسم الحالي معارا في صفوف الريان القطري.

وبذلك يعود تريزيجيه إلى صفوف الأهلي بعد 10 سنوات من رحيله.

تريزيجيه بدأ مسيرته بين صفوف ناشئي الأهلي، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2012.

وفي صيف 2015 انتقل إلى أندرلخت البلجيكي على سبيل الإعارة لمدة عام، تحولت إلى بيع نهائي في العام التالي.

وأعار أندرلخت اللاعب المصري إلى موسكرون في موسم 2016-2017، ثم انتقل إلى قاسم باشا في صيف 2017 معارا، قبل أن يتعاقد معه نهائيا في الصيف التالي.

وفي صيف 2019 انتقل تريزيجيه من قاسم باشا إلى أستون فيلا، وخرج منه معارا إلى باشاك شهير في شتاء 2022 لمدة 6 أشهر، قبل انتقاله إلى طرابزون سبور.