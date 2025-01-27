الشريعي يكشف المبلغ الذي حصل عليه إنبي من الزمالك في صفقة زياد كمال

كشف أيمن الشريعي رئيس إنبي عن المبلغ الذي حصل عليه من الزمالك جراء صفقة زياد كمال.

وقال الشريعي عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "إنبي حصل على 20 مليون جنيه من الزمالك في صفقة زياد كمال".

وقطع الزمالك إعارة زياد كمال وعودته إلى إنبي بعد توقيعه على مخالصة مالية وحصوله على مستحقاته المتأخرة.

ووقع زياد كمال على مخالصة مالية بعد حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى نادي الزمالك لقطع إعارته.

وكان الزمالك قد اتفق مع إنبي من قبل على الأمور المالية وعلى صيغة لإنهاء الإعارة.

ولعب زياد كمال 20 مباراة منذ الانتقال إلى الزمالك ولم يصنع أو يسجل خلالها.

وأسهم اللاعب في تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي.

ولعب زياد كمال مع إنبي ضد المصري في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وحل لاعب الوسط بديلا في الدقيقة 55 بدلا من محمد سمير، وتلقى بطاقة صفراء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وخسر إنبي بهدفين مقابل هدف من المصري.