وكيل أحمد رضا: كنا نتفاوض مع الزمالك ولكن

الإثنين، 27 يناير 2025 - 23:22

كتب : FilGoal

أحمد رضا - الأهلي

كشف محمد عبد الجابر وكيل أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد عن اقتراب اللاعب من الزمالك قبل انتقاله إلى الأحمر.

وقال عبد الجابر في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "كانت هناك مفاوضات مع الزمالك ولكن مع ظهور الأهلي في المفاوضات اخترناه وأوقفنا المفاوضات".

وأضاف "كان من ضمن أهدافنا الانتقال إلى الأهلي في الصيف ولم تكن هناك أي محادثات مع النادي".

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وأوضح "حين لم يتم التوصل لاتفاق من أجل تجديد عقد أكرم توفيق قلت لأحمد رضا إنها قد تكون فرصته".

وكشف "لدي لاعبين آخرين أستهدف انتقالهم إلى الأهلي مثل عبد الرحمن البانوبي في زد".

وأعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع أحمد رضا لاعب الوسط قادما من بتروجت.

وخاض أحمد رضا المنضم حديثا لفريق الأهلي مرانه الأول مع اللاعبين بعد قدومه من بتروجت.

ويلعب رضا - 24 عاما - في مركز الوسط كما يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع.

وخاض أحمد رضا 9 مباريات هذا الموسم مع بتروجت ورغم مركزه الدفاعي نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

وانتقل أحمد رضا إلى صفوف بتروجت في صيف 2021 قادما من شباب نادي الزمالك.

وكان الأهلي قد أتم تعاقده مع صفقتين جديدتين خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

وضم الأهلي نيتس جراديشار المهاجم السلوفيني كما تعاقد مع مصطفى العش مدافع زد على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ولا يزال بإمكان الأهلي ضم صفقتين أجنبيتين في يناير الجاري، أو ضم صفقة وحيدة مع قيد علي معلول.

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