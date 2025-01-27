حجر زيمبابوي ونهائي 1998.. تاريخ مواجهات مصر مع فرق مجموعتها بأمم إفريقيا

أقيمت اليوم قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 والتي ستقام بالمغرب.

وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية.

وجاءت المجموعة الثانية كالتالي:

مصر

جنوب إفريقيا

أنجولا

زيمبابوي

ويقدم لكم FilGoal.com تاريخ مواجهات مصر ضد فرق مجموعتها.

جنوب إفريقيا

المواجهة الأولى لمصر ضد جنوب إفريقيا كانت بعام 1995 في ودية فاز خلالها منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل.

وبشكل كام لعب منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا 12 مباراة فاز خلالها الفراعنة 4 مرات وفاز البافانا بافانا 7 مرات والتعادل في مباراة واحدة.

وبكأس أمم إفريقيا تواجه الفريقين في 3 مرات فازت مصر مرتين وجنوب إفريقيا مرة.

المواجهة الأولى في أمم إفريقيا كانت في نسخة 1996 عندما استضافت جنوب إفريقيا البطولة في مشاركتها الأولى بعد غياب طويل بسبب قضايا الفصل العنصري.

وفازت مصر في المواجهة الألى بهدف دون مقابل والتي أقيمت بدور المجموعات.

المرة الثانية كانت بنسخة 1998 تحديد في النهائي وفازت مصر أيضا بهدفين دون رد لتتوج بالبطولة التي أقيمت ببوركينا فاسو.

المواجهة الأخيرة كانت في نسخة 2019 والتي أقيمت بمصر وحينها فازت جنوب إفريقيا بهدف دون رد سجله بيرسي تاو لتقصى مصر من دور الـ 16.

أنجولا

ضد أنجولا لعبت مصر 7 مباريات في جميع البطولات الودية والرسمية ولم يسبق لها الخسارة في أي مباراة.

وفازت مصر في 4 مباريات وانتهت ثلاث بالتعادل.

في أمم إفريقيا لعبت مصر ضد أنجولا مرتين كانتا في نسخة 1996 وانتهت بفوز مصر بهدفين مقابل هدف.

والثانية كانت بنسخة 2008 وانتهت بفوز مصر أيضا بنفس النتيجة في نسخة فاز بها الفراعنة باللقب السادس تاريخيا.

زيمبابوي

أكثر منتخبات المجموعة مواجهات مباشرة ضد مصر في مناسبات سابقة كانت مع زيمبابوي.

منتخب زيمبابوي واجه مصر في 15 مناسبة سابقة.

فازت مصر في 9 مباريات وفازت زيمبابوي مرتين فقط وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

في أمم إفريقيا لعبت مصر ضد زيمبابوي في أمم إفريقيا مرتين، الأولى كانت بعام 2004 وفازت مصر بهدفين مقابل هدف.

والثانية كانت ضد في نسخة 2019 وفازت مصر أيضا ولكن بهدف دون رد.

ولكن المواجهة الأشهر لمصر ضد زيمبابوي كانت بعام 1993 في تصفيات كأس العالم.

كانت مصر بحاجة لتحقيق الفوز من أجل التأهل لكأس العالم وبالفعل حققت الفوز بهدفين مقابل هدف ولكن بسبب إلقاء أحد الجماهير لحجارة على الحكم تمت إعادة المباراة بفرنسا وانتهت بالتعادل بدون أهداف ليحرم منتخب مصر من الوصول لنهائيات البطولة.