أمم إفريقيا 2025 – تعرف على ترتيب مباريات مصر
الإثنين، 27 يناير 2025 - 21:54
كتب : FilGoal
أسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة كل من جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.
وتقام كأس أمم إفريقيا 2025 في نسختها الـ35 في المغرب في الفترة ما بين 21 ديسمبر العام الجاري وحتى 18 يناير من العام المقبل.
وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الرابعة على التوالي بعد زيادة العدد من 16 فريقا بداية من نسخة عام 2019.
فما هو ترتيب مباريات الفراعنة في البطولة؟
22 ديسمبر 2025
مصر ضد زيمبابوي في الجولة الأولى
26 ديسمبر 2025
مصر ضد جنوب إفريقيا في الجولة الثانية
29 ديسمبر 2025
مصر ضد أنجولا في الجولة الثالثة
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