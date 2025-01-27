أمم إفريقيا 2025 – تعرف على ترتيب مباريات مصر

الإثنين، 27 يناير 2025 - 21:54

كتب : FilGoal

منتخب مصر - بوتسوانا

أسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة كل من جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

وتقام كأس أمم إفريقيا 2025 في نسختها الـ35 في المغرب في الفترة ما بين 21 ديسمبر العام الجاري وحتى 18 يناير من العام المقبل.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الرابعة على التوالي بعد زيادة العدد من 16 فريقا بداية من نسخة عام 2019.

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فما هو ترتيب مباريات الفراعنة في البطولة؟

22 ديسمبر 2025

مصر ضد زيمبابوي في الجولة الأولى

26 ديسمبر 2025

مصر ضد جنوب إفريقيا في الجولة الثانية

29 ديسمبر 2025

مصر ضد أنجولا في الجولة الثالثة

كأس أمم إفريقيا 2025 مصر منتخب مصر
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