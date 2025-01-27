الدوري السعودي - أوباميانج يدمر الهلال.. وضمك يقتل الاتحاد في الدقائق الأخيرة

الإثنين، 27 يناير 2025 - 21:52

كتب : FilGoal

أوباميانج

دمر بيير إمرك أوباميانج لاعب القادسية منافسه الهلال في المباراة التي جمعتهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل أوباميانج ثنائية القادسية، بينما أحرز ماركوس ليوناردو للهلال.

ويواصل القادسية تحقيق الفوز إذ للمباراة الثالثة على التوالي يتمكن من الانتصار.

أخبار متعلقة:
أبولا: الهلال دفع 9 ملايين يورو من أجل صفقته الجديدة جوزيه جوميز: كنا نبحث عن فوز بعد الخسارة الثقيلة من الهلال تقرير: الهلال لا يمانع رحيل نيمار.. وعائق وحيد يعرقل الاتفاق جلوبو: سانتوس يجهز خطة مالية لضم نيمار في انتظار فسخ تعاقده مع الهلال

وتوقفت سلسلة الانتصارات للهلال بعد 5 مباريات على التوالي في بطولة الدوري.

وافتتح المهاجم الجابوني التسجيل في الدقيقة الثانية من صناعة كاميرون بويرتاس.

وتعادل ليوناردو للهلال في الدقيقة 50.

وقتل أوباميانج الهلال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من صناعة خوليان كوينونيس.

وبهذا الفوز وصل القادسية للنقطة 37 في جدول ترتيب الدوري السعودي.

وتجمد رصيد الهلال عند النقطة 43 في الصدارة.

ضمك × الاتحاد

وعلى الجانب الآخر قتل أيضا ضمك منافسه الاتحاد بهدفين مقابل هدف في الجولة ذاتها.

وأحرز جورجيس كفين نكودو هدف ضمك الأول في الدقيقة 17 من صناعة نيكولاي ستانشو.

وتعادل كريم بنزيمة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

واستطاع نكودو تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وغاب طارق حامد عن المباراة بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وبهذا الفوز وصل ضمك إلى النقطة 21 في المركز العاشر.

بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 43 في الوصافة بالتساوي مع الهلال.

وبالتالي لم يستفد أي فريق من سقوط الآخر.

الدوري السعودي ضمك الهلال الاتحاد القادسية
نرشح لكم
الطريق إلى سانتوس.. الهلال يعلن فسخ عقد نيمار فنربخشة: تاليسكا يخضع للكشف الطبي في إسطنبول الشرق الأوسط: نيوم يتوصل لاتفاق لضم سعيد بن رحمة الرياضية: تاليسكا إلى فنربشخة مقابل 15.5 مليون يورو رومانو: سانتوس يتوصل لاتفاق شفهي مع نيمار.. وموعد الإعلان الرسمي سقوط جوميز.. فوز النصر على الفتح للمرة الثالثة تواليا رغم إلغاء 3 أهداف.. أهلي جدة يسحق الرياض بخماسية شارك كبديل وسجل.. محمد شريف يقود الخليج للفوز على الأخدود
أخر الأخبار
الطريق إلى سانتوس.. الهلال يعلن فسخ عقد نيمار ساعة | ميركاتو
ليس بنشرقي.. الريان يفسخ عقد أجنبي آخر وموقف المحترفين الحالي ساعة | الوطن العربي
هاني سعيد عن طرد توفيق: أقسم بالله مستحيل أن تحتسب لفريق آخر 2 ساعة | الدوري المصري
طلعت يوسف لـ في الجول: نقترب من التعاقد مع باسم علي للاتحاد السكندري 2 ساعة | ميركاتو
الكشف عن التفاصيل المالية لانتقال تريزيجيه من طرابزون إلى الأهلي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الشريعي يكشف المبلغ الذي حصل عليه إنبي من الزمالك في صفقة زياد كمال 3 ساعة | الكرة المصرية
وكيل أحمد رضا: كنا نتفاوض مع الزمالك ولكن 3 ساعة | الدوري المصري
كأس أمم إفريقيا 2025 - أغادير.. المدينة التي تتحدث لغتين وتستضيف مباريات مصر 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 لاعب مصري يوقع عقدا احترافيا مع ليفربول 3 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة 4 جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على تشيلسي.. ويلتمس العذر لـ خوسانوف