الدوري السعودي - أوباميانج يدمر الهلال.. وضمك يقتل الاتحاد في الدقائق الأخيرة

دمر بيير إمرك أوباميانج لاعب القادسية منافسه الهلال في المباراة التي جمعتهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل أوباميانج ثنائية القادسية، بينما أحرز ماركوس ليوناردو للهلال.

ويواصل القادسية تحقيق الفوز إذ للمباراة الثالثة على التوالي يتمكن من الانتصار.

وتوقفت سلسلة الانتصارات للهلال بعد 5 مباريات على التوالي في بطولة الدوري.

وافتتح المهاجم الجابوني التسجيل في الدقيقة الثانية من صناعة كاميرون بويرتاس.

وتعادل ليوناردو للهلال في الدقيقة 50.

وقتل أوباميانج الهلال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من صناعة خوليان كوينونيس.

وبهذا الفوز وصل القادسية للنقطة 37 في جدول ترتيب الدوري السعودي.

وتجمد رصيد الهلال عند النقطة 43 في الصدارة.

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ضمك × الاتحاد

وعلى الجانب الآخر قتل أيضا ضمك منافسه الاتحاد بهدفين مقابل هدف في الجولة ذاتها.

وأحرز جورجيس كفين نكودو هدف ضمك الأول في الدقيقة 17 من صناعة نيكولاي ستانشو.

وتعادل كريم بنزيمة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

واستطاع نكودو تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وغاب طارق حامد عن المباراة بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وبهذا الفوز وصل ضمك إلى النقطة 21 في المركز العاشر.

بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 43 في الوصافة بالتساوي مع الهلال.

وبالتالي لم يستفد أي فريق من سقوط الآخر.

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