جدو يهاجم حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

هاجم محمد ناجي "جدو" المدرب العام لبيراميدز حكم الفيديو خلال مباراة فريقه ضد الأهلي.

وكان بيراميدز قد تعادل مع الأهلي بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على استاد القاهرة بالجولة العاشرة من الدوري المصري.

وكتب جدو عبر حسابه على إنستاجرام: " بصراحة حكم الڤار الي كان في ماتشنا امبارح حاجة من اتنين:

الأولي: اما هو قاصد ومتعمد يظلمنا

الثانية: او هو مش فاهم قانون اللعبة و التحكيم، و بكل أمانة أنا بستبعد الأولي.

وأصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا بشأن مباراة الفريق أمام الأهلي في الجولة العاشرة من الدوري المصري، ضد ما اعتبرته الإدارة أخطاء تحكيمية فجة في حق الفريق تسببت معه في خسارة نقطتين هامتين في مشوار الدوري، وفقدان عدد من لاعبيه في المباريات المقبلة للإيقاف بسبب قرارات الحكم، وحكام تقنية الفيديو.

وجاء في بيان بيراميدز ما يلي:

يعرب مجلس إدارة نادي بيراميدز عن إحباطه الشديد مما آلت إليه أوضاع التحكيم المصري خلال مباراة فريقنا أمس ‎ضد فريق الأهلي.

إننا نشعر بخيبة أمل كبيرة، فيما حدث خلال اللقاء من أخطاء فجة تستوجب التحقيق مع الحكم محمود عاشور حكم تقنية الفار في المباراة، بعد استدعائه الخاطئ للحكم في لعبتين الأولى طرد فيها ظلماً لاعبنا أحمد توفيق، والثانية احتسب ركلة جزاء غير صحيحة.

وقد أجمع الكل على عدم صحة القرارين، في حين تغافل عن استدعاء الحكم في لعبة التعدي بالمرفق ضد لاعبنا بلاتي توريه من قبل لاعب الأهلي إمام عاشور وذلك في الدقيقه ٥٧ والتي كانت أكثر وضوحاً وتستحق الطرد المباشر للاعب الفريق المنافس خلال الشوط الثاني، كما تغافل عن نفس اللعبة من مهاجم فريق الأهلي جراديشار ضد لاعبنا وليد الكرتي وذلك في الدقيقه ٤٦.

‏‎إن الحكم محمود البنا ارتكب الكثير من الأخطاء الفادحة، بينها استجابته لضغوط حكم الفيديو رغم وضوح الكرات وقرر احتساب الكرتين، ولم يكتف بذلك بل استخدم السلطة المفرطة ضد نادينا بتوزيع البطاقات في وجه لاعبي فريقنا وذلك عكس مافعله مع لاعبي الفريق المنافس عندما احتجوا على قراراته، الأمر الذي نتج عنه غياب أكثر من لاعب للإيقاف، وكأنه كان أمراً مقصودا للنيل من مسيرة بيراميدز في البطولة.

لماذا الإصرار على حكام تسببوا في مشاكل سابقة؟

‏‎لماذا يتحمل كل أطراف المنظومة نتائج اخطاء الحكام إلا الحكام انفسهم؟

‏‎ نطالب مجلس إدارة اتحاد الكرة بسرعة إيجاد حلول لمشكلة التحكيم المتراكمة من سنوات والتي عانى منها نادي بيراميدز كثيرا وبما يضمن تحقيق العدالة والمساواة لجميع الأندية المتنافسة.

ماذا حدث؟

تقدم بيراميدز بشكوى لاتحاد الكرة ضد محمود البنا ومحمود عاشور حكمي لقاء الفريق ضد الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن النادي طالب بإحالة الثنائي للتحقيق بسبب ارتكاب أخطاء تحكيمية غيرت من نتيجة اللقاء.

وسبق لبيراميدز الاعتراض على تعيين عاشور كحكم فيديو لمبارياته في وقت سابق.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز بنتيجة 2-2 في قمة الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وسجل أهداف بيراميدز: رامي ربيعة (ذاتي) ومصطفى فتحي، فيما سجل رامي ربيعة ونيتس جراديشار للأهلي.

ويعد ذلك التعادل الخامس بين الفريقين في تاريخ المواجهات بجميع المسابقات.

وعاد الأهلي في اللقاء خلال دقيقتين فقط بعدما تأخر بثنائية، فيما حافظ بيراميدز على تصدره للترتيب رغم النقص العددي لمدة 50 دقيقة.

التعادل أبقى بيراميدز متصدرا برصيد 21 نقطة، فيما أتى الأهلي ثانيا برصيد 20 نقطة ودون خسارة.

وسيلتقي بيراميدز مع الزمالك يوم الجمعة المقبل، فيما سيلتقي الأهلي مع مودرن سبورت.